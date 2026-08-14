Витражи, ажурные галереи и стеклянная крыша: как по старинным чертежам восстановят сгоревший пассаж «Апрашки»

Апраксин двор — или знаменитая «Апрашка» — долгие годы ассоциировался с хаосом, заброшенностью и сомнительной торговлей. Но скоро всё изменится.
Легендарный исторический квартал в самом центре Петербурга наконец-то начали масштабно восстанавливать.
От роскошного пассажа до пожарища
В XIX веке Апраксин двор был модным и бойким местом. В 1870-х годах архитектор Иероним Корсини придумал интересное решение.
Он построил 38-й корпус параллельно 37-му, а проход между ними перекрыл огромной стеклянной крышей. Получился светлый и красивый крытый пассаж с витринами.
К сожалению, в конце XX века здесь произошел тяжелый пожар. Здания сильно обгорели, стеклянный купол рухнул, а сами корпуса на годы превратились в заброшенные руины.
Что делают прямо сейчас
Сейчас на объекте кипит работа. Специалисты приступили к важной задаче — монтажу новых инженерных сетей, сообщили в Смольном. Без света, тепла и воды здания оживить невозможно.
Параллельно рабочие расчищают подземный этаж, который десятилетиями простоял заваленным. Уцелевшие внешние стены укрепляют и реставрируют.
Стеклянная крыша вернется
Главная новость — исторический пассаж воссоздадут. Оба корпуса снова соединят единой стеклянной крышей, как это задумывал архитектор 150 лет назад.
Архитекторы поднимают старые чертежи и фотографии. По ним восстановили все утраченные детали:
- изящную металлическую галерею вдоль первого этажа;
- исторические витражи на торцах зданий;
- лепнину и декор фасадов.
Территорию вокруг зданий тоже благоустроят. Здесь появится удобная пешеходная зона.
Масштабная стройка в центре города
Апраксин двор — это огромный городок в городе. Всего здесь расположено 68 зданий, и 51 из них — это официально признанные памятники архитектуры.
Ремонт 37 и 38 корпусов — это только начало. Власти города планируют шаг за шагом превратить весь квартал из опасного и грязного рынка в современное, чистое и красивое пространство.
Здесь появятся магазины, кафе, офисы и зоны для прогулок, а сам Апраксин двор снова станет гордостью Петербурга.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на Литейном мосту завершился большой ремонт.