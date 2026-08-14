Витражи, ажурные галереи и стеклянная крыша: как по старинным чертежам восстановят сгоревший пассаж «Апрашки»

Петербургские специалисты приступили к важному этапу восстановления корпусов 37-38.

Апраксин двор — или знаменитая «Апрашка» — долгие годы ассоциировался с хаосом, заброшенностью и сомнительной торговлей. Но скоро всё изменится.

Легендарный исторический квартал в самом центре Петербурга наконец-то начали масштабно восстанавливать.

От роскошного пассажа до пожарища

В XIX веке Апраксин двор был модным и бойким местом. В 1870-х годах архитектор Иероним Корсини придумал интересное решение.

Он построил 38-й корпус параллельно 37-му, а проход между ними перекрыл огромной стеклянной крышей. Получился светлый и красивый крытый пассаж с витринами.

К сожалению, в конце XX века здесь произошел тяжелый пожар. Здания сильно обгорели, стеклянный купол рухнул, а сами корпуса на годы превратились в заброшенные руины.

Что делают прямо сейчас

Сейчас на объекте кипит работа. Специалисты приступили к важной задаче — монтажу новых инженерных сетей, сообщили в Смольном. Без света, тепла и воды здания оживить невозможно.

Параллельно рабочие расчищают подземный этаж, который десятилетиями простоял заваленным. Уцелевшие внешние стены укрепляют и реставрируют.

Стеклянная крыша вернется

Главная новость — исторический пассаж воссоздадут. Оба корпуса снова соединят единой стеклянной крышей, как это задумывал архитектор 150 лет назад.

Архитекторы поднимают старые чертежи и фотографии. По ним восстановили все утраченные детали:

изящную металлическую галерею вдоль первого этажа;

исторические витражи на торцах зданий;

лепнину и декор фасадов.

Территорию вокруг зданий тоже благоустроят. Здесь появится удобная пешеходная зона.

Масштабная стройка в центре города

Апраксин двор — это огромный городок в городе. Всего здесь расположено 68 зданий, и 51 из них — это официально признанные памятники архитектуры.

Ремонт 37 и 38 корпусов — это только начало. Власти города планируют шаг за шагом превратить весь квартал из опасного и грязного рынка в современное, чистое и красивое пространство.

Здесь появятся магазины, кафе, офисы и зоны для прогулок, а сам Апраксин двор снова станет гордостью Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Литейном мосту завершился большой ремонт.