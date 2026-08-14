Без пробок и тряски: на Литейном мосту завершился большой ремонт

Обновлено более 11,5 тыс. кв. м покрытия.

Водители Петербурга могут вздохнуть с облегчением. Ремонт на Литейном мосту полностью закончился. Дорожники справились всего за месяц. Переправа снова открыта, а ездить по ней стало намного приятнее.

Как ремонтировали, чтобы город не встал

Работы стартовали 14 июля. Чтобы не устроить в центре транспортный коллапс, мост не стали закрывать полностью.

Ремонт разделили на три этапа. Сначала рабочие занялись полосами у трамвайных путей, затем перешли на средние, а в конце обновили крайние полосы и съезды.

Водителям всегда оставляли свободными по две полосы в каждую сторону.

Что конкретно сделали

Дорожники сняли весь старый асфальт и уложили новый. Всего обновили больше 11,5 тысяч квадратных метров дороги.

Особое внимание уделили самым сложным участкам — разводному пролету и зоне трамвайных путей. Там использовали специальный высокопрочный литой асфальт, сообщили в Смольном.

А что со знаменитыми решетками?

Асфальт уже готов, но ремонт моста на этом не закончился. В городских мастерских сейчас приводят в порядок исторические перила.

Чугунные решетки Литейного моста — это настоящий памятник искусства. На них изображены русалки, которые держат герб Петербурга.

Мастера реставрируют 90 таких секций. Когда работы завершат, обновленный декор вернут на место.

Интересный факт

Литейный мост — один из самых красивых и сложных в Петербурге. Его построили еще в XIX веке в самом глубоком месте Невы, где глубина реки достигает 24 метров.

В Администрации отметили, что за последние два года это уже четвертая отремонтированная крупная переправа через Неву.

До этого дорожники успешно обновили Троицкий, Благовещенский и Дворцовый мосты.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему петербуржцы стали чаще посещать ТЦ.