Ложка манки, марля и 3 минуты на сковороде: секрет идеального хруста кабачковых наггетсов

Каждый сезон кабачков превращается в квест: что из них приготовить, чтобы не повториться? Оладьи и жареные кружочки уже надоели. Отличная альтернатива — кабачковые наггетсы.
Они получаются с золотистой хрустящей корочкой снаружи и очень нежными внутри. Дети от них в восторге, а взрослые даже не сразу понимают, что внутри овощи.
Главный секрет — убираем лишнюю воду
Кабачки состоят из воды почти на 95%. Если её не убрать, наггетсы развалятся на сковороде. Шеф-повар Денис Перевоз дал "Городовому" подробный рецепт.
|Ингредиенты
|Количество
|Кабачки (или цукини)
|2 средних (около 500-600 г)
|Соль
|1 ч.л. (для удаления лишней влаги)
|Яйцо
|2 шт
|Чеснок
|2 зубчика
|Соль
|по вкусу
|Черный перец
|по вкусу
|Укроп
|по вкусу
|Мука
|5 ст. ложек
|Сухари панировочные
|150 г
|Манная крупа
|5 ст. ложек
|Масло растительное
|200-300 мл
Натрите кабачки на крупной терке. Посолите и оставьте на 10–15 минут. Кабачок пустит сок. Теперь возьмите марлю или просто отжмите массу руками. Чем суше получится кабачок, тем лучше.
После этого добавьте к нему яйцо, чеснок, зелень и немного перца. Солить больше не нужно.
Секретный ингредиент для сумасшедшего хруста
Для идеальной корочки нужна правильная панировка. Поставьте перед собой три тарелки:
- Первая — с мукой.
- Вторая — с взбитым яйцом.
- Третья — со смесью панировочных сухарей и манной крупы.
Именно манка — наш секретный козырь. Она не дает панировке размокнуть и создает тот самый аппетитный хруст.
Слепите из кабачков небольшие колбаски. Обваляйте в муке, окуните в яйцо и густо обсыпьте сухарями с манкой.
Как правильно жарить
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Масла должно быть достаточно, чтобы наггетсы именно жарились, а не тушились.
Выкладывайте их небольшими партиями. Жарить нужно всего по 2–3 минуты с каждой стороны. Как только корочка стала золотистой — готово!
"Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Рекомендую подавать с соусом из сметаны с укропом, соком лимона и чесноком. Приятного аппетита", - говорит эксперт.
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