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Ложка манки, марля и 3 минуты на сковороде: секрет идеального хруста кабачковых наггетсов

Опубликовано: 12 августа 2026 04:41
 Проверено редакцией
Ложка манки, марля и 3 минуты на сковороде: секрет идеального хруста кабачковых наггетсов
Ложка манки, марля и 3 минуты на сковороде: секрет идеального хруста кабачковых наггетсов
Городовой ру
Если надоели обычные блюда, то можно приготовить наггетсы.

Каждый сезон кабачков превращается в квест: что из них приготовить, чтобы не повториться? Оладьи и жареные кружочки уже надоели. Отличная альтернатива — кабачковые наггетсы.

Они получаются с золотистой хрустящей корочкой снаружи и очень нежными внутри. Дети от них в восторге, а взрослые даже не сразу понимают, что внутри овощи.

Главный секрет — убираем лишнюю воду

Кабачки состоят из воды почти на 95%. Если её не убрать, наггетсы развалятся на сковороде. Шеф-повар Денис Перевоз дал "Городовому" подробный рецепт.

Ингредиенты Количество
Кабачки (или цукини) 2 средних (около 500-600 г)
Соль 1 ч.л. (для удаления лишней влаги)
Яйцо 2 шт
Чеснок 2 зубчика
Соль по вкусу
Черный перец по вкусу
Укроп по вкусу
Мука 5 ст. ложек
Сухари панировочные 150 г
Манная крупа 5 ст. ложек
Масло растительное 200-300 мл

Натрите кабачки на крупной терке. Посолите и оставьте на 10–15 минут. Кабачок пустит сок. Теперь возьмите марлю или просто отжмите массу руками. Чем суше получится кабачок, тем лучше.

После этого добавьте к нему яйцо, чеснок, зелень и немного перца. Солить больше не нужно.

Секретный ингредиент для сумасшедшего хруста

Для идеальной корочки нужна правильная панировка. Поставьте перед собой три тарелки:

  1. Первая — с мукой.
  2. Вторая — с взбитым яйцом.
  3. Третья — со смесью панировочных сухарей и манной крупы.

Именно манка — наш секретный козырь. Она не дает панировке размокнуть и создает тот самый аппетитный хруст.

Слепите из кабачков небольшие колбаски. Обваляйте в муке, окуните в яйцо и густо обсыпьте сухарями с манкой.

Как правильно жарить

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Масла должно быть достаточно, чтобы наггетсы именно жарились, а не тушились.

Выкладывайте их небольшими партиями. Жарить нужно всего по 2–3 минуты с каждой стороны. Как только корочка стала золотистой — готово! 

"Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Рекомендую подавать с соусом из сметаны с укропом, соком лимона и чесноком. Приятного аппетита", - говорит эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как замариновать кабачки. 

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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