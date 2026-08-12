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Цветочный гороскоп на 13 августа: повезет не только Гвоздике - прогноз для четырех знаков

Опубликовано: 12 августа 2026 04:23
 Проверено редакцией
Цветочный гороскоп на 13 августа: повезет не только Гвоздике - прогноз для четырех знаков
Цветочный гороскоп на 13 августа: повезет не только Гвоздике - прогноз для четырех знаков
Городовой ру
Цветочный гороскоп для избранных

Портал “Городовой” опубликовал цветочный гороскоп на 13 августа 2026 года. В этот день Вселенная направит свое внимание к Наперстянке (21 марта - 31 марта), Ландышу (1 мая - 10 мая), Гвоздике (3 сентября - 11 сентября) и Одуванчику (3 декабря - 12 декабря).

Прогноз

Отношения: между партнерами могут возникать некие разногласия, но они будут легко урегулированы, если этого действительно захотеть. День подходит для серьезных разговоров, обсуждения планов на ближайшее будущее.

Здоровье: важно следить за своим самочувствием, не допускать лишней нагрузки. Для продуктивного дня необходимо обязательно выспаться, а также уделить время легким активностям.

Работа: начальство даст достаточное количество работы, но справиться с нагрузкой будет весьма просто. Все дела начнут складываться удачно, поэтому важно показать продуктивность. За это может последовать особенная награда.

Финансы: день подходит для крупных покупок, реализации желаний, на которые прежде не хватало смелости и денег. Но даже здесь нужно знать меру. Необдуманные приобретения не принесут желаемого счастья.

Ранее портал "Городовой" рассказал о финансовом гороскопе на неделю с 10 по 16 августа.

Автор:
Полина Аксенова
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