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Беру 3 бутылки и втыкаю в землю – и кабачки прут как бешеные до поздней осени

Опубликовано: 12 августа 2026 03:04
 Проверено редакцией
Беру 3 бутылки и втыкаю в землю – и кабачки прут как бешеные до поздней осени
Беру 3 бутылки и втыкаю в землю – и кабачки прут как бешеные до поздней осени
Городовой ру
Пластиковые бутылки, закопанные рядом с кабачками, обеспечат корни влагой даже в жару — вода уходит прямо в землю, не испаряясь. Простой лайфхак повышает урожай и снижает частоту полива.

Опытные огородники знают: даже при регулярном поливе вода часто не достигает корней, испаряясь с поверхности почвы. Особенно это заметно в жаркие месяцы и на лёгких песчаных грунтах. Простое решение проблемы — пластиковые бутылки, закопанные рядом с растениями. Этот метод обеспечивает корневую систему влагой напрямую и помогает значительно увеличить урожай, пишет ИА .

Как работает метод

Бутылки вкапывают в землю на глубину корнеобитаемого слоя, оставляя на поверхности только горлышко. По периметру ёмкости делают мелкие отверстия, через которые вода медленно просачивается в почву. Влага поступает непосредственно к корням, не растекаясь по поверхности и не испаряясь под солнцем. Растение получает стабильное увлажнение, что особенно важно для кабачков, которые требовательны к поливу в период активного роста и плодоношения.

Что даёт такой способ

Корневая система развивается глубже и становится мощнее. Растение не испытывает стресса от пересыхания, активнее наращивает зелёную массу и завязывает больше плодов. В бутылки можно заливать не только воду, но и питательные растворы — настои золы, трав или органические удобрения. Тогда полив совмещается с подкормкой, и питание становится максимально эффективным.

Метод особенно актуален для дачников, которые не могут бывать на участке ежедневно: влаги в бутылках хватает на несколько дней.

Личный опыт автора

Я попробовала этот способ на кабачках, когда заметила, что они вянут в жару, несмотря на полив. Закопала бутылки с отверстиями у каждого куста и заливала их водой раз в три дня. Результат поразил: кусты стали мощнее, листья не желтели, а плодов завязалось вдвое больше, чем на грядке с обычным поливом. Использую этот метод для всех влаголюбивых культур.

Как правильно сделать систему

  1. Берут обычные пластиковые бутылки объёмом 1,5–2 литра.
  2. В нижней части и по бокам делают шилом или гвоздём несколько мелких отверстий.
  3. Затем ёмкости вкапывают между растениями, оставляя горлышки над землёй.
  4. В них заливают воду или раствор с удобрениями.

Важно периодически проверять, не забились ли отверстия почвой.

Вывод

Полив через пластиковые бутылки — простой и надёжный способ увлажнять корни кабачков и других овощей без частого присутствия на участке. Метод экономит воду, предотвращает пересыхание почвы и повышает урожайность. Подходит для любых культур, требовательных к влаге, и особенно эффективен в засушливых регионах.

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Автор:
Евгения Сухова
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