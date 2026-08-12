Беру 3 бутылки и втыкаю в землю – и кабачки прут как бешеные до поздней осени

Новости по теме

Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны

Перейти

Всего 1 г на 10 л воды — и урожай томатов зашкаливает даже в холодное лето

Перейти

Щепотка средства на ведро воды — и морковная муха склеит ласты: не пострадает ни один корнеплод, урожай будете вывозить тачками

Перейти

Закиньте этот порошок под кабачки: урожай будете собирать до осени — настоящий эликсир для плодношения

Перейти

Мульчирование и расписание: почему огурец ненавидит «закаливание» и как обычный полив может убить его невидимые корни

Перейти