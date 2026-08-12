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В 20:50 берем маску и смотрим на залив: смогут ли петербуржцы увидеть 79% затмения сквозь скверную погоду

Опубликовано: 12 августа 2026 01:52
 Проверено редакцией
В 20:50 берем маску и смотрим на залив: смогут ли петербуржцы увидеть 79% затмения сквозь скверную погоду
В 20:50 берем маску и смотрим на залив: смогут ли петербуржцы увидеть 79% затмения сквозь скверную погоду
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
В Петербурге Луна затмит Солнце на 79 процентов. 

В среду, 12 августа, петербуржцев ждет редкое астрономическое шоу. Луна перекроет Солнце и превратит его в яркий серп.

Во сколько смотреть?

Всё произойдет очень быстро, буквально перед самым закатом, рассказали "Фонтанке" в Петербургском планетарии.

  • 20:00 — Луна начнет наплывать на солнечный диск.
  • 20:50 — пик затмения. Луна закроет Солнце на 79%.
  • 21:00 — солнце окончательно сядет за горизонт.

Учтите: на самую красивую фазу у нас будет всего около десяти минут.

Почему мы не увидим полную темноту?

Полное затмение — это когда день на пару минут превращается в глухую ночь. Нам в Петербурге достанется только частичная фаза.

Дело в том, что лунная тень очень узкая — всего около 250 километров. Полностью Солнце погаснет для жителей Испании, Исландии, Гренландии и Таймыра.

А всей остальной Европе и России достанется только «укушенное» Солнце.

Помешает ли погода и где лучше наблюдать?

Как рассказал изданию синоптик Михаил Леус, петербургская погода, как всегда, с сюрпризами. Нам обещают облака с прояснениями, сильный ветер и возможный дождь.

К тому же Солнце будет висеть очень низко над горизонтом. Из-за домов его можно просто не увидеть.

Лучшие точки для обзора:

  • Южный берег Финского залива или Балтийский бульвар (там открытый вид на горизонт).
  • Смотровая площадка «Лахта Центра».
  • Форт Риф: с 19:50 там расставят бесплатные телескопы со специальными защитными пленками.
  • Планетарий №1: в 19:00 там пройдет бесплатная лекция про космос (нужно только зарегистрироваться).

Как безопасно смотреть на Солнце?

Запомните главное: смотреть на Солнце без защиты нельзя. Даже пары секунд хватит, чтобы получить ожог сетчатки.

  • Обычные солнечные очки НЕ помогут. Даже самые темные. Они не задерживают опасный ультрафиолет.
  • Бабушкины методы тоже опасны. Засвеченные пленки, рентгеновские снимки и закопченные стекла лучше оставить в прошлом.

Чем защитить глаза:

  1. Специальные очки для затмений. Их делают из пленки Astrosolar.
  2. Маска сварщика. Нужен фильтр с высокой степенью защиты (не меньше 13–14 DIN).

Ранее «Городовой» рассказывал, как встретить редкое затмение в Петербурге и пик звездопада.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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