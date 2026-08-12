В 20:50 берем маску и смотрим на залив: смогут ли петербуржцы увидеть 79% затмения сквозь скверную погоду

В Петербурге Луна затмит Солнце на 79 процентов.

В среду, 12 августа, петербуржцев ждет редкое астрономическое шоу. Луна перекроет Солнце и превратит его в яркий серп.

Во сколько смотреть?

Всё произойдет очень быстро, буквально перед самым закатом, рассказали "Фонтанке" в Петербургском планетарии.

20:00 — Луна начнет наплывать на солнечный диск.

— Луна начнет наплывать на солнечный диск. 20:50 — пик затмения. Луна закроет Солнце на 79%.

— пик затмения. Луна закроет Солнце на 79%. 21:00 — солнце окончательно сядет за горизонт.

Учтите: на самую красивую фазу у нас будет всего около десяти минут.

Почему мы не увидим полную темноту?

Полное затмение — это когда день на пару минут превращается в глухую ночь. Нам в Петербурге достанется только частичная фаза.

Дело в том, что лунная тень очень узкая — всего около 250 километров. Полностью Солнце погаснет для жителей Испании, Исландии, Гренландии и Таймыра.

А всей остальной Европе и России достанется только «укушенное» Солнце.

Помешает ли погода и где лучше наблюдать?

Как рассказал изданию синоптик Михаил Леус, петербургская погода, как всегда, с сюрпризами. Нам обещают облака с прояснениями, сильный ветер и возможный дождь.

К тому же Солнце будет висеть очень низко над горизонтом. Из-за домов его можно просто не увидеть.

Лучшие точки для обзора:

Южный берег Финского залива или Балтийский бульвар (там открытый вид на горизонт).

Смотровая площадка «Лахта Центра».

Форт Риф: с 19:50 там расставят бесплатные телескопы со специальными защитными пленками.

с 19:50 там расставят бесплатные телескопы со специальными защитными пленками. Планетарий №1: в 19:00 там пройдет бесплатная лекция про космос (нужно только зарегистрироваться).

Как безопасно смотреть на Солнце?

Запомните главное: смотреть на Солнце без защиты нельзя. Даже пары секунд хватит, чтобы получить ожог сетчатки.

Обычные солнечные очки НЕ помогут. Даже самые темные. Они не задерживают опасный ультрафиолет.

Даже самые темные. Они не задерживают опасный ультрафиолет. Бабушкины методы тоже опасны. Засвеченные пленки, рентгеновские снимки и закопченные стекла лучше оставить в прошлом.

Чем защитить глаза:

Специальные очки для затмений. Их делают из пленки Astrosolar. Маска сварщика. Нужен фильтр с высокой степенью защиты (не меньше 13–14 DIN).

Ранее «Городовой» рассказывал, как встретить редкое затмение в Петербурге и пик звездопада.