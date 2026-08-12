В 20:50 берем маску и смотрим на залив: смогут ли петербуржцы увидеть 79% затмения сквозь скверную погоду

В среду, 12 августа, петербуржцев ждет редкое астрономическое шоу. Луна перекроет Солнце и превратит его в яркий серп.
Во сколько смотреть?
Всё произойдет очень быстро, буквально перед самым закатом, рассказали "Фонтанке" в Петербургском планетарии.
- 20:00 — Луна начнет наплывать на солнечный диск.
- 20:50 — пик затмения. Луна закроет Солнце на 79%.
- 21:00 — солнце окончательно сядет за горизонт.
Учтите: на самую красивую фазу у нас будет всего около десяти минут.
Почему мы не увидим полную темноту?
Полное затмение — это когда день на пару минут превращается в глухую ночь. Нам в Петербурге достанется только частичная фаза.
Дело в том, что лунная тень очень узкая — всего около 250 километров. Полностью Солнце погаснет для жителей Испании, Исландии, Гренландии и Таймыра.
А всей остальной Европе и России достанется только «укушенное» Солнце.
Помешает ли погода и где лучше наблюдать?
Как рассказал изданию синоптик Михаил Леус, петербургская погода, как всегда, с сюрпризами. Нам обещают облака с прояснениями, сильный ветер и возможный дождь.
К тому же Солнце будет висеть очень низко над горизонтом. Из-за домов его можно просто не увидеть.
Лучшие точки для обзора:
- Южный берег Финского залива или Балтийский бульвар (там открытый вид на горизонт).
- Смотровая площадка «Лахта Центра».
- Форт Риф: с 19:50 там расставят бесплатные телескопы со специальными защитными пленками.
- Планетарий №1: в 19:00 там пройдет бесплатная лекция про космос (нужно только зарегистрироваться).
Как безопасно смотреть на Солнце?
Запомните главное: смотреть на Солнце без защиты нельзя. Даже пары секунд хватит, чтобы получить ожог сетчатки.
- Обычные солнечные очки НЕ помогут. Даже самые темные. Они не задерживают опасный ультрафиолет.
- Бабушкины методы тоже опасны. Засвеченные пленки, рентгеновские снимки и закопченные стекла лучше оставить в прошлом.
Чем защитить глаза:
- Специальные очки для затмений. Их делают из пленки Astrosolar.
- Маска сварщика. Нужен фильтр с высокой степенью защиты (не меньше 13–14 DIN).
Ранее «Городовой» рассказывал, как встретить редкое затмение в Петербурге и пик звездопада.