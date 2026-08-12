После уборки чеснока и лука - обязательно: 200 г на метр - и почва как чернозем, срочная реанимация

Завершение сезона лука и чеснока – это не финал, а старт подготовительного этапа для будущих посадок. Без грамотного восстановления следующему урожаю просто не хватит ресурсов для полноценного развития, поделилась с читателями «Городового» агроном с 20-летним стажем Ксения Давыдова.
Восстанавливающая роль древесной золы
«Рассматривайте золу как комплексный минеральный коктейль для почвы. Она богата калием, кальцием и магнием – именно теми элементами, которые лук и чеснок активно вытянули за сезон», - рекомендует Ксения Давыдова.
Распределите 200 г каждый квадратный метр, разбросав по поверхности грядки, и заделайте рыхлением на глубину 5-7 см.
Севооборот с сидератами
Не оставляйте землю пустовать до весны, иначе она уплотнится и покроется коркой. Немедленно после рыхления с золой посейте горчицу или фацелию. Эти культуры выполняют тройную работу: корнями разрыхляют глубинные слои, зелень подавляет рост сорняков, а после скашивания становятся ценным азотным удобрением.
Критические запреты
Избегайте грубых ошибок, способных свести усилия на нет. Запомните два строгих правила:
- Не смешивайте золу со свежим навозом или мочевиной – химическая реакция превращает ценный азот в газ, лишая подкормку смысла.
- Не вносите золу одновременно с фосфорными удобрениями (суперфосфатом) – фосфор переходит в недоступные для растений соединения.
Кроме того, нужно выдерживать временной промежуток между внесением этих компонентов не менее 2–3 недель.
Личный опыт
Раньше после уборки чеснока родители автора «Городового» Алины Владимировой просто перекапывали грядку и забывали до мая. Весной земля стояла колом. Три года назад они стали сыпать золу стаканом на метр, рыхлить и тут же сеять горчицу. К октябрю – море зелени. Заделываю, и весной земля пухлая, как перина. Для запаха дачники добавляют в золу горсть сухой молотой корицы – отпугивает медведку и вносит пряную нотку в огородные хлопоты.
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