3 таблетки в воду - и белые носки идеально чистые: без кипячения и пятновыводителей

3 таблетки в воду - и белые носки идеально чистые: без кипячения и пятновыводителей Legion-Media

Вернуть белизну носкам поможет обычный аспирин — замочите их на 6 часов в растворе из таблеток и порошка, и они станут как новые. Безопасно, дёшево и без химии.