Без ГМО и радиации, но с гнильцой: куда ушли 6,5 тонн овощей после масштабной проверки в Петербурге

Каждый день мы покупаем яблоки, огурцы и зелень. Но насколько они безопасны?
Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги проверок плодоовощной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первое полугодие.
Лабораторный вердикт: всё не так плохо
За шесть месяцев эксперты проверили больше двух тысяч проб овощей и фруктов. Их исследовали в лабораториях по самым разным параметрам: на химикаты, бактерии и паразитов.
Вот что показали анализы:
- Никакой радиации и ГМО. В исследованных продуктах их не нашли вовсе.
- Без паразитов. Вся продукция оказалась чистой.
- Минимум вредных бактерий. Замечания по микробиологии возникли только к 1,9% проб.
- Немного химии. Превышение по химическим показателям (например, нитратам или пестицидам) нашли лишь в 0,9% случаев.
В целом большая часть овощей и фруктов на прилавках безопасна для здоровья.
Куда делись 6,5 тонн продуктов?
Несмотря на хорошие общие цифры, без нарушений не обошлось. Инспекторы изъяли из продажи 6,5 тонн опасной и некачественной продукции.
Почему эти овощи и фрукты отправились на утилизацию?
- Они просто испортились. На них были следы гнили и плесени.
- Нет документов. Продавцы не смогли объяснить, откуда привезли товар.
- Отсутствует маркировка. На коробках не было дат сбора, сроков годности и данных о производителе.
Всех торговцев-нарушителей уже наказали штрафами.
Полезная справка: как защитить себя при покупке
Роспотребнадзор напоминает: овощи и фрукты жизненно необходимы человеку. Они снижают холестерин, улучшают работу кишечника и защищают от диабета.
Но чтобы еда приносила только пользу, помните несколько простых правил при покупке:
- Избегайте стихийных рынков. Не покупайте еду «с земли» или у дорог. У таких продавцов нет санитарных книжек и документов на товар.
- Требуйте этикетку. На ящике или упаковке всегда должна быть информация о продукте.
- Оценивайте внешний вид. Не берите подпорченные овощи, даже если на них скидка. Гниль и плесень выделяют токсины, которые проникают глубоко внутрь плода.
- Тщательно мойте еду дома. Пользуйтесь проточной водой, а для зелени лучше использовать замочите её на 10–15 минут в холодной воде. Это поможет смыть остатки земли и возможные химикаты.
Главный вывод
Качество продуктов в магазинах и на официальных рынках города находится под строгим контролем. Шанс купить опасные овощи невелик.
Главное — не покупайте еду в сомнительных местах и всегда хорошо мойте плоды перед едой.
Ранее «Городовой» рассказывал, что что Роспотребнадзор «забраковал» 3500 партий мяса в Петербурге и Ленобласти.