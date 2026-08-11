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Без ГМО и радиации, но с гнильцой: куда ушли 6,5 тонн овощей после масштабной проверки в Петербурге

Опубликовано: 11 августа 2026 21:35
 Проверено редакцией
Без ГМО и радиации, но с гнильцой: куда ушли 6,5 тонн овощей после масштабной проверки в Петербурге
Без ГМО и радиации, но с гнильцой: куда ушли 6,5 тонн овощей после масштабной проверки в Петербурге
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Всего за полгода было исследовано 2124 пробы.

Каждый день мы покупаем яблоки, огурцы и зелень. Но насколько они безопасны?

Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги проверок плодоовощной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первое полугодие.

Лабораторный вердикт: всё не так плохо

За шесть месяцев эксперты проверили больше двух тысяч проб овощей и фруктов. Их исследовали в лабораториях по самым разным параметрам: на химикаты, бактерии и паразитов.

Вот что показали анализы:

  • Никакой радиации и ГМО. В исследованных продуктах их не нашли вовсе.
  • Без паразитов. Вся продукция оказалась чистой.
  • Минимум вредных бактерий. Замечания по микробиологии возникли только к 1,9% проб.
  • Немного химии. Превышение по химическим показателям (например, нитратам или пестицидам) нашли лишь в 0,9% случаев.

В целом большая часть овощей и фруктов на прилавках безопасна для здоровья.

Куда делись 6,5 тонн продуктов?

Несмотря на хорошие общие цифры, без нарушений не обошлось. Инспекторы изъяли из продажи 6,5 тонн опасной и некачественной продукции.

Почему эти овощи и фрукты отправились на утилизацию?

  1. Они просто испортились. На них были следы гнили и плесени.
  2. Нет документов. Продавцы не смогли объяснить, откуда привезли товар.
  3. Отсутствует маркировка. На коробках не было дат сбора, сроков годности и данных о производителе.

Всех торговцев-нарушителей уже наказали штрафами.

Полезная справка: как защитить себя при покупке

Роспотребнадзор напоминает: овощи и фрукты жизненно необходимы человеку. Они снижают холестерин, улучшают работу кишечника и защищают от диабета.

Но чтобы еда приносила только пользу, помните несколько простых правил при покупке:

  • Избегайте стихийных рынков. Не покупайте еду «с земли» или у дорог. У таких продавцов нет санитарных книжек и документов на товар.
  • Требуйте этикетку. На ящике или упаковке всегда должна быть информация о продукте.
  • Оценивайте внешний вид. Не берите подпорченные овощи, даже если на них скидка. Гниль и плесень выделяют токсины, которые проникают глубоко внутрь плода.
  • Тщательно мойте еду дома. Пользуйтесь проточной водой, а для зелени лучше использовать замочите её на 10–15 минут в холодной воде. Это поможет смыть остатки земли и возможные химикаты.

Главный вывод

Качество продуктов в магазинах и на официальных рынках города находится под строгим контролем. Шанс купить опасные овощи невелик.

Главное — не покупайте еду в сомнительных местах и всегда хорошо мойте плоды перед едой.

Ранее «Городовой» рассказывал, что что Роспотребнадзор «забраковал» 3500 партий мяса в Петербурге и Ленобласти.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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