Цены на продукты

Цены в начале лета в Северной мтолице выросли на 0,83%.
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На сколько выросли цены на черешню в 2026 году и почему россияне ее не покупают
Сезон клубники в самом разгаре.
За три месяца года икра стала дешевле на 14 процентов.
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В Санкт-Петербурге зафиксировано самое низкое за пять лет значение инфляции.
Россияне пожаловались, выдвинув серьезные обвинения в адрес ритейлеров, назвав их практику «пакетной монополией».
Список покупок, которые стоит пересмотреть.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 7,9%.
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В Пермском крае зафиксировано значительное повышение цен на мандарины — на 40 процентов.
Экономисты предупреждают о вероятном росте цен на традиционные новогодние блюда.
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Бутерброды с красной икрой стали самой дорогой закуской в списке, их набор обойдётся в 2 666 рублей за 12 штук.
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Стоимость продуктов для приготовления салата оливье за год увеличилась на четверть.