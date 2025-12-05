Не баночка, а кусок хлеба: бутерброд с натуральной красной икрой подорожал на 13%

Это не музей и не дворец: что на самом деле находится за колоннадой на Московском проспекте

Перейти

Почему этот сад в центре Петербурга назвали польским — и при чём здесь католические тайны XIX века?

Перейти

Не верьте его фасаду: внутри особняка Бильдерлингов в Петербурге спрятаны сказки, кариатиды и фонтан Афродиты

Перейти

Не сказка и не декорация: как в Сосновом Бору под Петербургом появился свой каменный «средневековый город»

Перейти

Эти гигантские стены без окон разбросаны по всему Петербургу: вы видели их сотни раз, но знаете ли, зачем они нужны?

Перейти