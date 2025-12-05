Не баночка, а кусок хлеба: бутерброд с натуральной красной икрой подорожал на 13%

В течение последнего года стоимость бутерброда с красной икрой выросла на 13%. К такому выводу пришли специалисты маркетплейса «Сравни», сообщает ТАСС.
Существенное увеличение коснулось не только самого деликатеса, но и других составляющих блюда.
По сведениям аналитиков, цена за 160 граммов белого хлеба составила 19 рублей, что на 2 рубля выше прошлогоднего уровня. Натуральная красная икра в количестве 120 граммов теперь стоит 1013 рублей — год назад этот продукт продавался за 895 рублей.
Вариант замены натурального продукта на его имитацию не принесет заметной экономии. За год имитированная икра также подорожала: теперь она стоит 59 рублей вместо прежних 34.
Таким образом, стоимость альтернативных ингредиентов также увеличилась.
Ранее стало известно, что расходы на покупку основных компонентов для салата «Оливье» за год стали выше на 2%.