Городовой / Город / Не баночка, а кусок хлеба: бутерброд с натуральной красной икрой подорожал на 13%
Опубликовано: 5 декабря 2025 23:00
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Стоимость белого хлеба составляет 19 рублей за 160 граммов, а цена икры объемом 120 граммов выросла на 1 013 рублей.

В течение последнего года стоимость бутерброда с красной икрой выросла на 13%. К такому выводу пришли специалисты маркетплейса «Сравни», сообщает ТАСС.

Существенное увеличение коснулось не только самого деликатеса, но и других составляющих блюда.

По сведениям аналитиков, цена за 160 граммов белого хлеба составила 19 рублей, что на 2 рубля выше прошлогоднего уровня. Натуральная красная икра в количестве 120 граммов теперь стоит 1013 рублей — год назад этот продукт продавался за 895 рублей.

Вариант замены натурального продукта на его имитацию не принесет заметной экономии. За год имитированная икра также подорожала: теперь она стоит 59 рублей вместо прежних 34.

Таким образом, стоимость альтернативных ингредиентов также увеличилась.

Ранее стало известно, что расходы на покупку основных компонентов для салата «Оливье» за год стали выше на 2%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
