Город без дорог: почему амбициозный проект Новосаратовки под Петербургом терпит транспортное фиаско

Новосаратовка — населённый пункт под Петербургом, который, несмотря на свою близость к мегаполису, страдает от хронических транспортных проблем.
Местный житель, бывший генеральный директор Производственного научно-технического кооператива “Геркон” Юрий Лейкин, раскрывает причины этого “транспортного ада”, описывая упущенные возможности и существующие трудности.
Забытые решения и новые угрозы
Основная проблема, по мнению специалиста, заключается в отсутствии продуманной транспортной инфраструктуры.
“Есть стандартный способ, который пока не сильно заблокирован бурно плодящейся в Невском районе многоквартирной застройкой”, — отмечает он в беседе с «Городовой», намекая на существование действенных, но игнорируемых решений.
«В начале 2014 года, по результатам обсуждения на Всероссийской конференции предприятий дородного комплекса был подготовлен доклад для правительства Санкт-Петербурга, предлагавший конкретный план мероприятий еще до начала массовой застройки в Новосаратовке. Однако, вмешались события на Украине, и рассмотрение вопроса отменили”.
Эксперт убеждён, что вернуться к этим предложениям можно и сегодня. План предусматривает соединение проспектов Большевиков и Дальневосточного с общим выходом на новый виадук через КАД в Новосаратовку.
Далее предполагается строительство “новой многополосной автодороги вдоль зоны леса в Новосаратовке и через него, до КАД-2”, с ответвлением к городу Свердлово.
Важно, что эта дорога пройдёт “совсем рядом с новостройками Новосаратовки” и позволит удобно соединить между собой КАД и КАД-2 новой радиальной автодорогой.
“Чем больше путей, тем легче развести потоки т/с”, — подчеркивает специалист, добавляя, что “этот вариант вообще не рассматривался ни областными чиновниками, ни тем более муниципалами Свердловского поселения, в которое входит деревня Новосаратовка”.
Начинавшая освоение территории массовой жилой застройки в Новосаратовке компания «ЦДС» в обосновании своего проекта вариант обеспечения транспортной доступности опубликовала на своем сайте. Это было странное и спорное решение.
Было предложено строительство новой автодороги от Зоны застройки до развязки в дер.Разметелево на Мурманском шоссе, в 8 км от границы города. Понято, что мало бы кто поехал на работу в СПб через крюк в 16км.
Число рабочих мест в промзоне Новосаратовки, рядом с обсуждаемой жилой застройкой, да и во всем Свердловском поселении во многие десятки раз(!) меньше, чем ожидаемый приток новых работоспособных жителей.
Отсюда и следует исходить при расчете ожидаемого, преимущественного автомобильного трафика по численности и направленности. И он точно будет не во Всеволожск и на север Ленобласти, а в СПб и обратно.
Помимо наблюдаемого роста этого трафика в обсуждаемой локации в последние годы есть постоянно растущая проблема с перегрузкой Мурманского шоссе на участке от КАД до развязки в дер.Разметелево.
Она уже привела в период «дачного» трафика к объезду водителями заторов на Мурманском шоссе по большому кругу через Новосаратовку-Свердлово-Мяглово и до Разметелево.
Что дополнительно сильно усугубило ситуацию в Новосаратовке и создает стабильные заторы на всей автодороге СПб-Свердлово. Эта дорога сегодня однополосная (!) в каждом направлении.
Ее реконструкция и расширение до 2-х полос планируется только в 2027г.
"В результате этот посторонний для всего городского поселения транзитный трафик т/с можно ликвидировать лишь … ощутимым расширением полосности Мурманского шоссе до дер.Разметелево с реконструкцией существующей в ней дорожной развязки", — говорит Лейкин.
Дорожный створ от КАД под расширение пока свободен, но эта автодорога федерального подчинения и для её реконструкции требуется решение и финансирование Росавтодора. Незаметно чтобы это очевидное решение даже обсуждалось.
Еще одна проблема попутно возникла в исторической части, ИЖС застройке Новосаратовки. Из-за постоянных заторов на автодороге СПб- Свердлово, часть водителей объезжает их транзитом прямо по жилой зоне.
Это несмотря на установку Администрацией на всех въездах в эту зону соответствующих дорожных знаков. Этот ежедневый, порой сплошной поток автотранспорта с превышением скорости массово нарушает ПДД и покой жителей.
Комплексные проблемы: от мусора до метро
Транспортная доступность — лишь часть проблем Новосаратовки.
“Кстати, в Новосаратовке нет и очистных сооружений и централизованной канализации”, — констатирует эксперт.
Близость Невы, казалась бы идеальная возможность для их размещения и строительства, это “необходимо, но пока нет”. Масштаб проблемы подтверждается подсчётом суточных объёмов отходов, свидетельствуя о серьёзности ситуации.
Постоянные перегрузки, аварии и отключения электроснабжения, выходящие за нормативные требования эксплуатации.
"Отсутствие или неработоспособность поверхностного и дренажного водоотведения приводит к тому, что весной личный транспорт жителей новостроек примерзал за ночь до 15-20 см в талых водах, разливающихся между домами".
Ситуация с парковочным пространством также вызывает вопросы.
“Парковочное пространство в новостройках Новосаратовки в основном недостаточно, потому под него используются почти все (!) местные дороги, что не совсем нормативно”.
Метро, которого нет (пока)
Особое недоумение вызывает ситуация с метрополитеном. В изначальных планах развития метрополитена была предусмотрена конечная станция и депо в Новосаратовке. Однако позже эта перспектива исчезла из ближайших планов.
“А в этом году возникла … через КАД от Кудрово, в глуши (!) недалеко от Новосергиевки”, — с возмущением отмечает специалист.
Эксперт настаивает на необходимости возвращения депо и надземной станции в Новосаратовку, с возможностью захвата по пути Кудрово отдельной станцией.
Такое решение позволит “сохранить перспективу и вместо наземного трамвая позже продлить эту ветку метро до активно застраиваемого жилыми высотками гор.Свердлово”. Кроме того во всем Свердловском поселении постоянно растет и нежилое строительство.
Опираясь на свой многолетний опыт организации дорожного движения в Петербурге, включая создание “1-й АСУ ДД в городе от ст. Предпортовая на Пулковском шоссе до Исаакиевской пл. в 1999г.”, Лейкин заявляет:
“Я вполне понимаю тему транспортной доступности и организации дор. движения в нашем мегаполисе. Вместо этого предлагается “редкая ерунда” — станция в глуши, возможно, только депо. Вообще не понятно, что за игра идет”, — недоумевает он.
“Она не решит и вопрос жителей Кудрово без ‘переправы’ через КАД”.
Эксперт предлагает альтернативный, более экономичный и логичный маршрут:
“Надо проектировать нормальную станцию в центре Кудрово, выходить под/над КАД на Новосергиевку и далее дешевым, поверхностным способом, виадуком через Мурманку в Новосаратовку”.
Кстати, текущая ситуация в дорожном строительстве Санкт-Петербурга и Ленобласти вблизи проекта КАД2 весьма схожа с обстановкой четверть века назад, когда утверждался проект Федеральной КАД.
Он не был обеспечен должными подходами, как со стороны СПб, так и из Ленобласти. Этих работ не было в планах развития УДС обоих Субъектов Федерации на ближайшие годы.
"И если бы все осталось как есть, то КАД «крутилась» бы внутри себя. Тогда рядовой предприниматель написал записку с обоснованием нецелесообразного использования бюджетных средств и предложением срочно изменить ситуацию. Записка дошла до Правительства РФ".
В результате родились поручения и ранее утвержденные планы развития УДС на 2004-2008г.г., которые были в большей части изменены и скоординированы с проектом КАД.
Ситуация повторяется и в перспективные планы развития сети дорог Росавтодор и Ленинградской области сегодня не включены транспортные подходы к КАД-2.
Логично, что и «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Свердловское городское поселение» на период с 2017 по 2032 год эти работы не содержит, т.к. муниципальный бюджет такие объемы конечно не осилит.
За последние годы задача усложнилась появлением ряда новых построек в обсуждаемых створах на стороне города, но искать новый выход за КАД все равно придется.
Заметно, что предлагаемый вариант связи КАД с КАД2 через Новосаратовку и Свердловское поселение не только решит вопрос транспортной доступности всего поселения, но и образует новую радиальную магистраль, снижающую нагрузку на КАД и смежные вылетные автодороги из Санкт-Петербурга.
"Полагаю, что, как и четверть века назад, городу и области сегодня нужно в свои планы развития УДС срочно корректировать и приложить усилия для координации этих планов с федеральной властью (проектом КАД-2)".
Справедливости ради, следует отметить дополнительные сложности, которые возникают при разработке и реализации таких проектов — на границе 2-х субъектов Федерации и Федеральной КАД между ними.
"3 разных бюджета!!! Вмешиваются строгие правила межбюджетных отношений. Строительство жилья в Новосаратовке регулирует Область, метро строит Город, дорожные переходы через КАД — согласовывает обслуживающая федеральная структура".
Иногда дело тормозит конфликт интересов разных субъектов.
"Например, вот ведь очень долго не могут город и область договориться, как разрулить тему совместного сбора и утилизации ТБО. В итоге, без поддержки федеральной власти и координирования таких проектов с ее стороны, в постоянных условиях нехватки финансирования на строительство метро и автодорог, задача эта весьма непростая".
"Но ведь «никто и не обещал, что будет легко»".
Вывод эксперта неутешителен:
“Пока никаких перспектив транспортной доступности года на три нет. И вряд ли они возникнут при таких подходах”.