Город без дорог: почему амбициозный проект Новосаратовки под Петербургом терпит транспортное фиаско

Новосаратовка — населённый пункт под Петербургом, который, несмотря на свою близость к мегаполису, страдает от хронических транспортных проблем.

Местный житель, бывший генеральный директор Производственного научно-технического кооператива “Геркон” Юрий Лейкин, раскрывает причины этого “транспортного ада”, описывая упущенные возможности и существующие трудности.

Забытые решения и новые угрозы

Основная проблема, по мнению специалиста, заключается в отсутствии продуманной транспортной инфраструктуры.

“Есть стандартный способ, который пока не сильно заблокирован бурно плодящейся в Невском районе многоквартирной застройкой”, — отмечает он в беседе с «Городовой», намекая на существование действенных, но игнорируемых решений.

«В начале 2014 года, по результатам обсуждения на Всероссийской конференции предприятий дородного комплекса был подготовлен доклад для правительства Санкт-Петербурга, предлагавший конкретный план мероприятий еще до начала массовой застройки в Новосаратовке. Однако, вмешались события на Украине, и рассмотрение вопроса отменили”.

Эксперт убеждён, что вернуться к этим предложениям можно и сегодня. План предусматривает соединение проспектов Большевиков и Дальневосточного с общим выходом на новый виадук через КАД в Новосаратовку.

Далее предполагается строительство “новой многополосной автодороги вдоль зоны леса в Новосаратовке и через него, до КАД-2”, с ответвлением к городу Свердлово.

Важно, что эта дорога пройдёт “совсем рядом с новостройками Новосаратовки” и позволит удобно соединить между собой КАД и КАД-2 новой радиальной автодорогой.

“Чем больше путей, тем легче развести потоки т/с”, — подчеркивает специалист, добавляя, что “этот вариант вообще не рассматривался ни областными чиновниками, ни тем более муниципалами Свердловского поселения, в которое входит деревня Новосаратовка”.

Начинавшая освоение территории массовой жилой застройки в Новосаратовке компания «ЦДС» в обосновании своего проекта вариант обеспечения транспортной доступности опубликовала на своем сайте. Это было странное и спорное решение.

Было предложено строительство новой автодороги от Зоны застройки до развязки в дер.Разметелево на Мурманском шоссе, в 8 км от границы города. Понято, что мало бы кто поехал на работу в СПб через крюк в 16км.

Число рабочих мест в промзоне Новосаратовки, рядом с обсуждаемой жилой застройкой, да и во всем Свердловском поселении во многие десятки раз(!) меньше, чем ожидаемый приток новых работоспособных жителей.

Отсюда и следует исходить при расчете ожидаемого, преимущественного автомобильного трафика по численности и направленности. И он точно будет не во Всеволожск и на север Ленобласти, а в СПб и обратно.

Помимо наблюдаемого роста этого трафика в обсуждаемой локации в последние годы есть постоянно растущая проблема с перегрузкой Мурманского шоссе на участке от КАД до развязки в дер.Разметелево.

Она уже привела в период «дачного» трафика к объезду водителями заторов на Мурманском шоссе по большому кругу через Новосаратовку-Свердлово-Мяглово и до Разметелево.

Что дополнительно сильно усугубило ситуацию в Новосаратовке и создает стабильные заторы на всей автодороге СПб-Свердлово. Эта дорога сегодня однополосная (!) в каждом направлении.

Ее реконструкция и расширение до 2-х полос планируется только в 2027г.

"В результате этот посторонний для всего городского поселения транзитный трафик т/с можно ликвидировать лишь … ощутимым расширением полосности Мурманского шоссе до дер.Разметелево с реконструкцией существующей в ней дорожной развязки", — говорит Лейкин.

Дорожный створ от КАД под расширение пока свободен, но эта автодорога федерального подчинения и для её реконструкции требуется решение и финансирование Росавтодора. Незаметно чтобы это очевидное решение даже обсуждалось.

Еще одна проблема попутно возникла в исторической части, ИЖС застройке Новосаратовки. Из-за постоянных заторов на автодороге СПб- Свердлово, часть водителей объезжает их транзитом прямо по жилой зоне.

Это несмотря на установку Администрацией на всех въездах в эту зону соответствующих дорожных знаков. Этот ежедневый, порой сплошной поток автотранспорта с превышением скорости массово нарушает ПДД и покой жителей.

Комплексные проблемы: от мусора до метро

Транспортная доступность — лишь часть проблем Новосаратовки.

“Кстати, в Новосаратовке нет и очистных сооружений и централизованной канализации”, — констатирует эксперт.

Близость Невы, казалась бы идеальная возможность для их размещения и строительства, это “необходимо, но пока нет”. Масштаб проблемы подтверждается подсчётом суточных объёмов отходов, свидетельствуя о серьёзности ситуации.



Постоянные перегрузки, аварии и отключения электроснабжения, выходящие за нормативные требования эксплуатации.

"Отсутствие или неработоспособность поверхностного и дренажного водоотведения приводит к тому, что весной личный транспорт жителей новостроек примерзал за ночь до 15-20 см в талых водах, разливающихся между домами".

Ситуация с парковочным пространством также вызывает вопросы.

“Парковочное пространство в новостройках Новосаратовки в основном недостаточно, потому под него используются почти все (!) местные дороги, что не совсем нормативно”.

Метро, которого нет (пока)

Особое недоумение вызывает ситуация с метрополитеном. В изначальных планах развития метрополитена была предусмотрена конечная станция и депо в Новосаратовке. Однако позже эта перспектива исчезла из ближайших планов.

“А в этом году возникла … через КАД от Кудрово, в глуши (!) недалеко от Новосергиевки”, — с возмущением отмечает специалист.

Эксперт настаивает на необходимости возвращения депо и надземной станции в Новосаратовку, с возможностью захвата по пути Кудрово отдельной станцией.

Такое решение позволит “сохранить перспективу и вместо наземного трамвая позже продлить эту ветку метро до активно застраиваемого жилыми высотками гор.Свердлово”. Кроме того во всем Свердловском поселении постоянно растет и нежилое строительство.

Опираясь на свой многолетний опыт организации дорожного движения в Петербурге, включая создание “1-й АСУ ДД в городе от ст. Предпортовая на Пулковском шоссе до Исаакиевской пл. в 1999г.”, Лейкин заявляет:

“Я вполне понимаю тему транспортной доступности и организации дор. движения в нашем мегаполисе. Вместо этого предлагается “редкая ерунда” — станция в глуши, возможно, только депо. Вообще не понятно, что за игра идет”, — недоумевает он.

“Она не решит и вопрос жителей Кудрово без ‘переправы’ через КАД”.

Эксперт предлагает альтернативный, более экономичный и логичный маршрут:

“Надо проектировать нормальную станцию в центре Кудрово, выходить под/над КАД на Новосергиевку и далее дешевым, поверхностным способом, виадуком через Мурманку в Новосаратовку”.

Кстати, текущая ситуация в дорожном строительстве Санкт-Петербурга и Ленобласти вблизи проекта КАД2 весьма схожа с обстановкой четверть века назад, когда утверждался проект Федеральной КАД.

Он не был обеспечен должными подходами, как со стороны СПб, так и из Ленобласти. Этих работ не было в планах развития УДС обоих Субъектов Федерации на ближайшие годы.

"И если бы все осталось как есть, то КАД «крутилась» бы внутри себя. Тогда рядовой предприниматель написал записку с обоснованием нецелесообразного использования бюджетных средств и предложением срочно изменить ситуацию. Записка дошла до Правительства РФ".

В результате родились поручения и ранее утвержденные планы развития УДС на 2004-2008г.г., которые были в большей части изменены и скоординированы с проектом КАД.

Ситуация повторяется и в перспективные планы развития сети дорог Росавтодор и Ленинградской области сегодня не включены транспортные подходы к КАД-2.

Логично, что и «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Свердловское городское поселение» на период с 2017 по 2032 год эти работы не содержит, т.к. муниципальный бюджет такие объемы конечно не осилит.

За последние годы задача усложнилась появлением ряда новых построек в обсуждаемых створах на стороне города, но искать новый выход за КАД все равно придется.

Заметно, что предлагаемый вариант связи КАД с КАД2 через Новосаратовку и Свердловское поселение не только решит вопрос транспортной доступности всего поселения, но и образует новую радиальную магистраль, снижающую нагрузку на КАД и смежные вылетные автодороги из Санкт-Петербурга.

"Полагаю, что, как и четверть века назад, городу и области сегодня нужно в свои планы развития УДС срочно корректировать и приложить усилия для координации этих планов с федеральной властью (проектом КАД-2)".

Справедливости ради, следует отметить дополнительные сложности, которые возникают при разработке и реализации таких проектов — на границе 2-х субъектов Федерации и Федеральной КАД между ними.

"3 разных бюджета!!! Вмешиваются строгие правила межбюджетных отношений. Строительство жилья в Новосаратовке регулирует Область, метро строит Город, дорожные переходы через КАД — согласовывает обслуживающая федеральная структура".

Иногда дело тормозит конфликт интересов разных субъектов.

"Например, вот ведь очень долго не могут город и область договориться, как разрулить тему совместного сбора и утилизации ТБО. В итоге, без поддержки федеральной власти и координирования таких проектов с ее стороны, в постоянных условиях нехватки финансирования на строительство метро и автодорог, задача эта весьма непростая".

"Но ведь «никто и не обещал, что будет легко»".

Вывод эксперта неутешителен: