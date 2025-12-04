«Сладкая правда»: как отличить настоящую сгущенку от подделки

В мире, где составы продуктов порой вызывают вопросы, выбор качественного сгущенного молока может стать настоящим испытанием.

Обывателю порой сложно разобраться в нюансах, и риск нарваться на продукт с растительными жирами или пальмовым маслом возрастает.

Покупательница проверила двух популярных производителей — «Главпродукт» и «Коровка из Кореновки», чтобы показать, как выбрать «правильную» сгущенку, которая принесет лишь удовольствие.

Три часа варки: испытание на прочность

Чтобы проверить натуральность сгущенного молока, необходим проверенный метод — варка. Банки двух претендентов — «Главпродукт» и «Коровка из Кореновки» — были лишены этикеток, помечены маркировкой и отправлены в кастрюлю.

Варка продолжалась три долгих часа, после чего этикетки вернулись на свои места, а банки отправились на дегустацию. Этот метод позволяет выявить скрытые компоненты, которые могут повлиять на вкус и текстуру продукта.

Внимание к деталям: что искать на этикетке

Выбор сгущенки начинается задолго до покупки — с внимательного изучения этикетки. Прежде всего, важно обратить внимание на надпись “молоко цельное сгущенное с сахаром”. Это должно быть не просто “сгущенка”, а именно молочный продукт.

“Сгущенка должна быть сделана по ГОСТу, я рекомендую брать в железной банке”, — отмечают специалисты.

Жестяная банка считается более надежной упаковкой для такого продукта. Что касается состава, то он должен быть предельно прост:

“В составе обязательно должны быть 3 составляющих: молоко, сахар, лактоза”.

Наличие лактозы, молочного сахара, предотвращает кристаллизацию, делая вкус сгущенки более приятным. Продукт без лактозы, как правило, менее сбалансирован по вкусу.

Жирность продукта должна составлять 8,5%. Важным показателем является и содержание сахарозы.

“Показатель сахарозы в пищевой ценности не должен превышать 43,5%”. Если этот показатель выше, значит, в сгущенке избыточное количество сахара, что делает её “слишком приторной”.

Проверенные образцы, “Главпродукт” и “Коровка из Кореновки”, отличаются друг от друга наличием лактозы: в “Главпродукте” её нет, а в “Коровке из Кореновки” — присутствует.

Это первое существенное различие, которое может повлиять на конечный результат.

Дегустация: кто прошёл проверку?

Первым на очереди — “Главпродукт”. После трёхчасовой варки ожидается, что продукт будет выглядеть хорошо и не содержать растительных жиров или пальмового масла. Однако результат оказался неожиданным.

“Главпродукт” выглядит “черной и жидкой сгущенкой, с кристалликами сахара”. Подобная консистенция — явный признак того, что это не натуральный продукт. Дегустация подтвердила опасения: на вкус оказалось слишком приторно.

Совсем иная картина предстала при проверке “Коровки из Кореновки”. Этот образец оказался “густым, без кристалликов сахара”. На вкус — “хорошая”. Явная разница в текстуре и вкусовых ощущениях говорит о качестве продукта.

Итоговая оценка: разница очевидна

“Коровка из Кореновки” одержала безоговорочную победу.

“Качественная вареная сгущенка должна быть густой, без комочков и вкраплений”.

Разница существенная, несмотря на то, что обе сгущенки были сделаны по ГОСТу.

Результаты проверки наглядно демонстрируют, насколько важен тщательный подход к выбору продуктов. Теперь потребители вооружены знаниями о том, как должна выглядеть хорошая сгущенка с лактозой, без растительных жиров и пальмового масла.