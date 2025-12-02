Дом без колонн, но с Мравинским и Товстоноговым: что скрывает «Дворянское гнездо» на Петровской набережной

Снаружи — серый модернизм, внутри — мир, который никак не ожидали увидеть на Петроградке.

На Петровской набережной стоит дом, мимо которого легко пройти, не заметив ничего особенного. Ни колонн, ни арок, ни блеска — строгий бетон, французские окна и сдержанная геометрия советского модернизма. Но этот дом давно носит почти саркастичное название — "Дворянское гнездо".

Ирония в том, что в нём действительно жили "дворяне" своего времени: Мравинский, Товстоногов, Стржельчик, Андрей Петров, Орешников и десятки других ведущих артистов, режиссёров, художников Ленинграда. Дом был местом силы, но сделан так, чтобы совсем не выглядеть особенным.

Почему элитный дом сделали скромным

Дом строили в 1960-е — в момент, когда архитектуре запрещалось "буржуазничать", но власть всё равно хотела дать творческой элите хорошее жильё. Решение нашли компромиссное, ведь всякая архитектурная роскошь была под запретом.

Поэтому фасад сделали строгим, облицевали бетонными плитами, а дорогие материалы "спрятали" во двор — там уже используется высококачественный ангобированный кирпич.

Под карнизом — узкая полоса декоративной керамики. В нишах гастронома — росписи в стиле голландского фаянса XVII века. Эти детали можно заметить только если знать, куда смотреть.

Элитность была замаскирована, чтобы дом не выглядел "неправильным" рядом с домиком Петра I, Петропавловской крепостью и крейсером Аврора.

Комфорт, о котором в СССР могли только мечтать

Внутри дом был совсем не скромным:

– большие кухни,

– продуманные планировки,

– квартиры с двумя туалетами,

– мастерские на верхнем этаже,

– французские окна в пол, которые играют светом и делают фасад пластичным,

– высота потолков 2,7 м — роскошь по меркам советских нормативов.

Здание замышлялось как жильё для лучших представителей культуры, и это чувствуется в каждой детали — просто эти детали не кричат о себе.

Дом, который жил как маленькая богемная вселенная

У подъезда этого дома можно составить отдельный учебник по истории петербургской культуры: Мравинский репетировал здесь свои программы, Товстоногов возвращался после премьер, Стржельчик обсуждал роли, а Андрей Петров — музыку к фильмам.

Здание стало точкой пересечения театра, оперы, живописи, музыки. Настоящее "гнездо", только без позолоты и колонн.