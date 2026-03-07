Семена больше так не сею: 1 ошибка губит весь урожай - вот почему корни гниют еще до высадки в грунт

Почему не стоит закапывать семена на середину стаканчика

Многие дачники сеют семена сразу в большие стаканы и заполняют их грунтом наполовину. По мере роста рассады они досыпают землю, чтобы укрепить вытянувшийся стебель и нарастить дополнительные корни.

Однако у этого метода есть существенные минусы, которые могут сказаться на здоровье рассады. Особенно чувствительны к такой "экономии" баклажаны и перцы, хотя и для томатов это не лучший вариант.

Риски глубокой посадки

На первый взгляд такой посев кажется удобным - посеял семечко в большой стакан и забыл про пересадки. Однако условия внутри такой "колбы" далеки от идеальных.

Во-первых, стенки стакана задерживают свет, а росток пытается его найти и начинает усиленно тянуться вверх. В результате растение становится хилым и бледным.

Во-вторых, на глубине стакана воздух застаивается, а влага испаряется медленнее. Это создает идеальную среду для развития грибковых заболеваний и гнилей.

Что происходит с корнями

Когда вы сеете семя на дно стакана, а потом просто подсыпаете землю, вы нарушаете естественный процесс развития корневой системы. Главный корень предназначен природой для того, чтобы уходить глубоко в почву и добывать питание из нижних слоев. В тесном и глубоком стакане ему просто некуда расти. Он загибается, скручивается и часто отмирает.

Семена больше так не сею: 1 ошибка губит весь урожай - вот почему корни гниют еще до высадки в грунт - image 1

Боковые корни, которые образуются на присыпанном стебле, действительно появляются. Но они короткие и располагаются у самой поверхности. Даже после высадки в грунт такая корневая система не сможет охватить большой объем земли.

Влияние на урожай

Постоянное подсыпание земли заставляет растение тратить силы не на рост и цветение, а на формирование новых корней на стебле. Куст тормозит в развитии и выглядит коренастым, но на самом деле отстает от своих собратьев.

Кроме того, задерживается закладка первой цветочной кисти, которая появляется только после того, как на кусте сформируется нужное количество листьев. Это напрямую отодвигает сроки созревания урожая, сообщает "уДачный проект".



Вывод

Лучше всего сеять семена в отдельные небольшие стаканчики или кассеты, чтобы корневая система развивалась равномерно. Только спустя некоторое время окрепшую рассаду можно пересадить в емкости большего объема, не заглубляя точку роста.

