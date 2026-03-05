Страшно, аж жуть: легенды Марсова поля, от которых кровь стынет в жилах — даже скептики пугаются

Страшные легенды про Марсово поле

Марсово поле в Петербурге — место с богатой историей и, по городским легендам, с дурной славой. Ещё в XVIII веке эти окрестности считались нехорошими: горожане верили, что здесь собирается нечисть, пропадают люди. Впрочем, скептики напоминают: малолюдные места всегда привлекали грабителей, а слухи о ведьмах и утопленниках могли быть попыткой объяснить криминальные истории. Но некоторые случаи, произошедшие уже в XX веке, нагоняют жути даже на реалистов. О них рассказал канал "Вячеслав / Про Петербург / Прогулки".

Исчезнувший жандарм

В 1905 году, в неспокойное для империи время, жандармы патрулировали территорию вокруг Марсова поля. Ночью один из них услышал странный смех, похожий на детский, доносившийся из кустов. Решив проверить, что там происходит, он направился к зарослям.

Коллеги, оставшиеся неподалёку, услышали вскрик, звук падения тела и разбившегося фонаря, а затем — всхрапывание лошади и быстро удаляющийся стук копыт. Подойдя к месту, они обнаружили только разбитый фонарь. Ни жандарма, ни детей рядом не было. Лошадь нашли через два дня, а вот тело всадника — никогда. Официальных документов об этом деле не сохранилось, но история до сих пор живёт в городском фольклоре.

Мальчик с Марсова поля

Согласно легенде, в 1936 году рабочий Патрушев возвращался домой светлым майским вечером. Решив присесть на скамейку, он вдруг заметил рядом мальчика. Ребёнок выглядел весьма странно: на коже виднелись трупные пятна, исходил запах тлена.

Патрушев закричал, пытаясь прогнать видение, но мальчик набросился на него. Завязалась борьба, оба упали с лавки. На крики прибежали люди. Картина перед ними предстала странная: пустая скамейка, разлитая бутылка и мужчина, катающийся по земле и крича о напавшем покойнике.

Вызванные врачи забрали Патрушева. По пути он жаловался на боль в руке — утверждал, что мальчик его укусил. А исчез мальчик, по его словам, рассыпавшись в прах, как только подошли люди.

На следующий день, уже в больнице и будучи трезвым, Патрушев продолжал настаивать на своей версии. К тому же у него поднялась температура, начался бред. Врачи констатировали быстро развивающееся психическое расстройство. Через три дня мужчина скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти стало заражение крови.

Рациональное объяснение напрашивается само собой: возможно, рабочий столкнулся с грабителями или бродягами, а разгоряченное воображение дорисовало жуткие детали. Но следов нападавших так и не нашли.

Верить или нет в мистическую подоплёку этих историй — личное дело каждого. Но Марсово поле, несмотря на свою парадную красоту, продолжает хранить тайны, которые вряд ли будут раскрыты.

