Как выглядит самый закрытый город Ленобласти: в двух шагах от Евросоюза - как получить пропуск и что посмотреть

История и достопримечательности Ивангорода

В Ленинградской области есть город, куда просто так попасть не получится, поскольку нужен специальный пропуск от ФСБ. Ивангород стоит прямо на границе с Эстонией, и это чувствуется во всем.

Раньше здесь только проезжали по пути за границу, но теперь это место стало само по себе интересным для туристов. Здесь можно увидеть две древние крепости на расстоянии выстрела друг от друга и погулять по району, где будто прямо сейчас снимают исторический фильм.

Как получить заветный пропуск

Сделать это нужно заранее, так как рассмотрение заявки может занять около месяца. Удобнее всего подать заявление через Госуслуги. В случае положительного решения документ придет обычной почтой в конверте от Пограничной службы ФСБ.

Пропуск действует в течение года. На въезде в город расположен контрольно-пропускной пункт, где сотрудники тщательно проверяют документы.

Крепость, которая помнит все

Главное, ради чего сюда едут - это Ивангородская крепость. Ее построили в 1492 году напротив вражеского замка. Веками ее штурмовали немцы, шведы и поляки, но в итоге она закрепилась за Россией.

Сейчас внутри можно увидеть старинные церкви и музей в пороховом погребе. А со стен открывается отличный вид на реку Нарву и соседнюю Эстонию.

Два берега

Ивангород и эстонская Нарва разделены только рекой. Раньше это был практически один город, люди ходили по мосту друг к другу в гости и на работу. Сейчас мост Дружбы - это граница. Пройти по нему можно только пешком и только днем. Машины тут уже не ездят, а пункт пропуска закрыт.

Район Парусинка

Здесь раньше работали крупные фабрики купца Штиглица. Барон построил для рабочих не только заводы, но и дома, больницу и даже церковь, где его потом и похоронили.

Сейчас это место выглядит необычно: старые здания соседствуют с новыми скамейками и детскими площадками. Тут же есть смотровая площадка, откуда в половодье можно увидеть знаменитые Нарвские водопады.

Танк, который смотрит на запад

Недалеко от моста стоит танк Т-34, развернутый дулом в сторону Эстонии. Его поставили в ответ на то, что в Нарве снесли похожий советский памятник.

"Нарвский танк был установлен в 1970 году в память о советских воинах, участвовавших в освобождении города. В августе 2022 года эстонские власти со скандалом убрали монумент и увезли в Таллин, а постамент сровняли с землей", - рассказывает канал "Путешествия по городам и весям".

Теперь это место стало символом. Каждый год 9 мая здесь проводят концерт "Берега Победы". Сцену ставят так, чтобы жители Нарвы на другом берегу тоже могли видеть и слышать песни военных лет.

