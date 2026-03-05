Где находится "Подмосковный Версаль" - от французского не отличить: в России даже лучше

Главные достопримечательности уникального музея-заповедника

Французский Версаль знаменит красивой природой, архитектурой, что привлекает многих туристов со всего света. Для посещения Версаля не нужно выезжать из России. В нашей стране есть город, в котором имеется точно такая же достопримечательность.

legion-media

Речь идет о Красногорске. Он находится всего в 23 км от Москвы. Именно там можно увидеть уникальный музей-заповедник «Архангельское». Старинная усадьба раньше принадлежала княжеским семьям. Здесь сохранились роскошные дворцы, природные парки и богатая коллекция предметов искусства.

На территории усадьбы, которую называют «Подмосковным Версалем», есть множество достопримечательностей, которые нужно увидеть каждому путешественнику. Здесь получится окунуться в другую эпоху.

Большой дворец

legion-media

«Основная жемчужина усадьбы. Строительство началось при Н. А. Голицыне, в 1784 году. Сегодня к осмотру доступны воссозданные парадные залы первого этажа. Здесь можно увидеть восстановленные настенные росписи, живописные плафоны и, конечно, предметы искусства из коллекции Юсупова», - сообщает Tripster.

Регулярный парк

legion-media

Здесь можно погулять по тенистым аллеям, увидеть ту красоту, которую обычно наблюдают во французском Версале. В облике парка наблюдаются итальянские мотивы эпохи Возрождения и правильная геометрия. В центре этой достопримечательности можно увидеть Большой партер, вазы с различными орнаментами, бюсты, реплики мраморных скульптур.

legion-media

Малый дворец «Каприз»

legion-media

Здесь владельцы усадьбы находились в зимнее время года. В 1819 году комплекс начали перестраивать, в советский период в нем располагалась электростанция. На данный момент тут организовано выставочное пространство.

Церковь Михаила Архангела

legion-media

«Считается самым древним сооружением в усадьбе. Первый деревянный храм на берегу старицы Москвы‑реки основали ещё в XVI веке, а в 1660‑х по указу князя Н. И. Одоевского его перестроили в камне», - рассказывает источник.

Театр Гонзаги

На территории усадьбы имеется собственный театр. Он был построен в 1818 году. Внешне здание выглядит весьма скромно из-за спешки при возведении, но внутреннее убранство поражает. Здесь представлены декорации итальянского художника Гонзаги, который разработал 12 сценических пространств.

