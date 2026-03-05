Городовой / Город / Женский день меняет маршруты: автобусы и трамваи на праздничном графике в Петербурге
Женский день меняет маршруты: автобусы и трамваи на праздничном графике в Петербурге

Опубликовано: 5 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Горожан и гостей Северной столицы просят заранее планировать маршруты.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил пассажирам об особом графике работы наземного городского и пригородного транспорта из-за празднования 8 Марта.

В понедельник, 9 марта, автобусы, троллейбусы, трамваи и пригородные электрички будут ходить по воскресному расписанию.​

Жителей и посетителей города просят заранее продумывать поездки с учетом этих корректировок.

Текущие данные о движении транспорта можно найти на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок», портале городского транспорта и в личном кабинете пользователя.

Автор:
Юлия Аликова
Город
