Полив томатов под корень - прямой путь к потере урожая и гибели растений: почему так нельзя делать

Большое значение для быстрого развития и хорошей урожайности томатов имеет полив. Не все дачники понимают, как осуществлять этот процесс правильно, поэтому допускают ошибки. Особый вред приносит внесение влаги под корень.
Во время такого полива вода попадает на нижнюю часть стебля, при этом разбрызгивается и на листья. Влажная почва начинает прогреваться у ствола, что образует поток теплого воздуха. Подобные условия являются идеальными для развития фитофторы. Из-за этого также запрещается поливать растения по листьям.
Правило, которое нужно учитывать при поливе
«Главное правило простое — отступаю от стебля минимум 20 сантиметров при каждом поливе. Проверял разные расстояния, работает только одно», - сообщает канал «Огородные шпаргалки».
При отступе от стебля корни томатов начинают тянуться к влаге, из-за чего они разрастаются в стороны. Это дает кустам больше питания, а также позволяет улучшить урожайность.
Правильный полив снижает вероятность развития фитофторы и других грибков до минимума без использования каких-либо средств для обработки.
Отзывы садоводов:
«Всегда поливала томаты под корень и теряла весь урожай. Все длилось до тех пор, пока не прислушалась к советам канала. Теперь про фитофтору даже не вспоминаю».
«Сначала метод показался сомнительным, но я не пожалел, что начал его использовать. Сейчас не произвожу никаких обработок от фитофторы. Химия навсегда осталась в прошлом».
