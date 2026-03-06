Городовой / Город / Февральские поиски: 95 спасённых, но 10 трагедий и 22 пропажи
Февральские поиски: 95 спасённых, но 10 трагедий и 22 пропажи

Опубликовано: 6 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Часть пропавших людей вернулась домой самостоятельно.

В феврале поисково-спасательный отряд «Северо-Запад» получил 141 обращение с просьбами помочь в розысках пропавших людей. Об этом сообщили в социальных сетях ПСО.

Начало месяца оказалось особенно сложным: волонтёры участвовали в громком поиске девятилетнего мальчика. К сожалению, ребёнок был обнаружен мёртвым.

В 95 случаях заявки завершились статусом «Найден. Жив»: некоторые пропавшие вернулись домой сами или связались с родными, других обнаружили близкие, а ряд дел закрыли благодаря круглосуточной работе полиции и добровольцев.

Ещё 10 человек нашли погибшими, 22 пропали без вести, а остальные обращения не подтвердились.

Автор:
Юлия Аликова
Город
