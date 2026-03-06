Листья огурцов и помидоров пожелтели: Причина - хлороз, и вот как его лечить

Советы по лечению растений от хлороза.

Дачники с опытом знают, что если листья помидоров, огурцов или других растений на участке вместо насыщенных зелёных стали бледно-салатовыми, ближе к жёлтому, то стоит бить тревогу.

Как избавить растения от опасного заболевания, рассказывают специалисты канала "Дача, сад и огород".

Изменение окраски листьев растений в разгар сезона говорит, скорее всего, о хлорозе. При этом прожилки листьев чаще всего остаются яркого зелёного цвета.

От хлороза могут страдать не только помидоры и огурцы, но и деревья - груша, яблоня; кусты - смородина и малина; и даже комнатные цветы. Причиной хлороза может быть как недостаток полезных веществ, так и инфекционные заболевания.

Лечение хлороза

Чтобы справиться с проблемой, необходимо лечение, и проводить его требуется не единожды. Только комплексный подход поможет в решении проблемы.

Приготовим раствор для полива

В литре мягкой воды (отстоенная, дождевая или фильтрованная) разведём 4 грамма лимонной кислоты, туда же добавим 0,5 чайной ложки железного купороса. Всё тщательно перемешиваем, чтобы крупинки средств полностью растворились в воде.

Поливать растения средством будем несколько раз, 2-3, с разницей в 3-5 дней. Закрепить результат можно при помощи опрыскивания.

После такой обработки кусты и деревья начнут восстанавливать естественную окраску листьев. Если вы вините в хлорозе недостаток полезных веществ в почве, то стоит дать растениям удобрения, которые содержат железо, магний и азот.

Предотвращение болезни

Чтобы проблем больше не возникало, стоит вносить все подкормки своемременно по графику, рекомендованному опытными дачниками, и начинать - с самого молодого возраста растений, черенков и рассады.

Также не забывать о профилактических обработках против болезни до момента, пока она не успела проявиться.

