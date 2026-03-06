3 ложки на сухие пятки: Они стали мягкими и нежными, как у младенца - и без SPA-салона

Совсем скоро станет тепло, мы снимем зимнюю одежду и обувь и переоденемся в наряды по сезону. Именно в этот период многих женщин беспокоит одна проблема - огрубевшая за зиму кожа пяток. При этом хочется в лёгких нарядах и открытой обуви выглядеть нежно и красиво, чтобы образ не портила такая досадная деталь.
Как сделать пятки мягкими и нежными, рассказывают на канале "Практичные советы", стоит последовать рекомендациям перед началом тёплого сезона.
Лайфхак не представляет собой ничего сложного, при этом эффект будет просто "вау", как после посещения дорогого SPA-салона.
Необходимые ингредиенты:
- 1 ст. л. мятной зубной пасты;
- 1 ст. л. сахарного песка;
- 1 ст. л. оливкового масла.
Способ приготовления средства
Выдавливаем в мисочку зубную пасту. Теперь добавляем к ней сахар и перемешиваем, но не слишком интенсивно, кристаллы не должны раствориться. Последним ингредиентом добавляем оливковое масло, вымешиваем ещё раз. Средство готово.
Применение
Наносим скраб на кожу пяток, слегка массируем. Если средство осталось, можно нанести его на кожу стоп. Сверху закрываем пищевой плёнкой и оставляем так на 15-20 минут, затем плёнку убираем, а ноги моем тёплой водой.
Эффект
После того как вы смыли скраб, будете удивлены. Кожа пяток станет гладкой и нежной, как у младенца. Самое то надевать открытую обувь и дополнять её лёгкими нарядами. И без посещения педикюра и SPA.
Почему средство работает
Зубная паста имеет антибактериальный эффект за счёт мяты в составе, она освежает и обновляет кожу. Сахар скрабирует, удаляя мелкие ороговевшие частицы. Оливковое масло мощно увлажняет и смягчает кожу, дарит ей невероятные сияние и гладкость.
Ранее издание "Городовой" описало лайфхак с розами, который поможет продлить жизнь букету.