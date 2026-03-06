2 ложки на литр - и рассада стоит бодрячком: секрет из аптечки за 15 рублей - вместо дорогих удобрений

Многие дачники ломают голову над тем, чем подкормить рассаду, чтобы она выросла крепкой и здоровой. Однако необходимое средство есть в каждой домашней аптечке.
Перекись водорода является мощным стимулятором роста для огородных культур. Этот дешевый препарат не только насыщает почву кислородом, но и защищает растения от болезней.
Польза перекиси
Препарат уничтожает болезнетворные бактерии в почве и на самих растениях. В грунте перекись распадается на воду и атомарный кислород, который восстанавливает даже истощенную землю.
Благодаря этому корневая система начинает активнее усваивать питательные вещества. Кроме того, перекись помогает рассаде быстрее окрепнуть после пикировки.
Как приготовить универсальный раствор для рассады
Следует 2 столовые ложки перекиси водорода развести в 1 литре воды. Готовым раствором можно поливать растения под корень или опрыскивать их по листу.
Вносить подкормку необходимо раз в неделю или 10 дней. Чаще не стоит, иначе можно навредить микрофлоре почвы.
Подкормка томатов и перцев
Когда у кустиков появятся первые 3 полноценных листочка, следует в 10-литровое ведро воды добавить от 50 до 100 мл перекиси, перемешать и полить растения под корень. Это помогает сеянцам нарастить зеленые листья и легче перенести пикировку.
Подкормка огурцов
Перекись спасает огурцы от тли, мучнистой росы и грибка. В качестве профилактики следует 1 столовую ложку перекиси развести в литре воды. Поливать лучше не под корень, а в канавку рядом со стеблем, чтобы не сжечь корни, сообщает "Дачные хитрости от А до Я".
