3 пшика на поверхность – жир и нагар сползут змеиной кожей: кухонный шкафчик засияет ярче кошачих глаз

Опубликовано: 6 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
3 пшика на поверхность – жир и нагар сползут змеиной кожей: кухонный шкафчик засияет ярче кошачих глаз
3 пшика на поверхность – жир и нагар сползут змеиной кожей: кухонный шкафчик засияет ярче кошачих глаз
Городовой ру
Как отмыть кухонные шкафчики без труда

В процессе эксплуатации кухни неизбежно возникают загрязнения, которые вызывают жир и нагар. Чаще всего они откладываются на рабочих поверхностях и кухонных шкафчиках. Справиться с такими загрязнениями бывает довольно трудно, особенно если хозяйки категорически против использования сильнодействующих средств.

Эксперт по чистоте Ирина Полянская рекомендует приготовить раствор, который прекрасно отмоет даже въевшиеся загрязнения.

Для приготовления средства потребуются этанол и жидкое средство для мытья посуды. Рекомендуется смешать ингредиенты в пропорции 1:1 и перелить полученный раствор в распылитель. Нанесите средство на загрязненные участки, выдержите в течение 5 минут, после чего протрите влажной тканью.

Регулярное применение средства позволит эффективно удалять любые загрязнения. Рекомендуется протирать рабочие поверхности и кухонные шкафы после каждого приготовления пищи для поддержания чистоты и порядка.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
