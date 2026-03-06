Древний маленький город 1397 года с самым большим монастырем в России: как выглядит и чем интересен

Город на восточном берегу Сиверского озера - центр туристического потока Вологодской области

В период отпусков большинство людей ищут возможности пляжного отдыха. Но те, кто желает просветиться духовно, едут в древние российские города, где можно увидеть необыкновенную архитектуру, проникнуться таинственным духом древности, отдохнуть от шума и суеты многолюдных городов. На восточном берегу Сиверского озера есть именно такой город. Расскажем о нем подробнее.

Речь идет о городе Кириллов в Вологодской области. Годом его основания считается 1397 год. Именно тогда начала строиться главная жемчужина Русского Севера и Вологодчины - Кирилло-Белозерский монастырь. Сначала это был Ивановский монастырь, основанный последователем Сергия Радонежского Кириллом Белозерским, затем рядом появилась еще одна обитель - Успенский монастырь. Со временем оба монастыря стали единым храмовым комплексом, за стенами которого можно увидеть более десяти церквей.

Кирилло-Белозерский монастырь

В настоящее время Кирилло-Белозерский монастырь является самым большим монастырем в России. Здесь собираются целые группы туристов. Внутри комплекса можно побродить по бесконечным залам, прикоснуться к древним стенам, полюбоваться видом на Сиверское озеро и попробовать простую, но вкусную, приготовленную с душой выпечку. Комплекс монастыря сочетает действующую обитель с мужской братией и одноимённый музей-заповедник.

Казанский собор

Но и за пределами знаменитого монастыря в Кириллове есть что посмотреть. Так, популярностью у туристов пользуется Казанский собор. Это главный приходской храм города. Его возвели в 1700 году. Около двух сотен лет здесь совершались венчания и отпевания покойных, на площади перед церковью проходили ярмарки. В 1930-х года храм закрыли и частично разрушили, и лишь в 2018 году его вернули верующим. Постепенно древнее строение восстанавливает свой облик.

На центральных улицах Кириллова сохранились и другие исторические объекты. Так, здесь можно встретить фрагменты купеческой застройки конца XIX – начала XX века, а также старинные храмы, которые, к сожалению, находятся в полуразрушенном состоянии.

Отдых на природе

Кирилловский район на Вологодчине называют краем озер. Здесь их великое множество, но летом практически нет свободного уголка - пляжи заняты отдыхающими. Озера здесь особенные, чистые, свежие, с какой-то необыкновенной аурой. Находятся они в основном в деревнях, поселках и лесных зонах. Местные жители и туристы, чтобы отдохнуть на берегу озера в тишине, выбираются на лодках на островки - здесь чистая природа, не тронутая рукой человека, песочный берег, чистота и красота.

На территории Кирилловского района раскинулся национальный парк «Русский Север», включающий леса, озера, малые реки. Парк не только дает возможность порыбачить или прогуляться по экологически чистым тропам, но и призван охранять богатейшее историческое наследие этого края. Сюда гармонично вписались уже упомянутый Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов и Горицкий монастыри, свайное поселение на реке Модлоне и другие археологические памятники, охватывающие практически все исторические эпохи.

Кириллов - очень маленький древний городок, поэтому "за компанию" предлагаем посетить ближайшие населенные пункты, в которых тоже найдется, что посмотреть. Так, постарайтесь во время отдыха съездить в села Ферапонтово и Горицы, а также город Белозерск. А если вы выбрались на отдых зимой, то обязательно прокатитесь на горных лыжах по склонам Ципиной горы.