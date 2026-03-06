Посадила вместо гортензии - ни дня не пожалела: цветет все лето напролет - соцветия по 15 см в диаметре

Неприхотливый цветок вместо гортензии

Многие дачники любят гортензии за их пышные соцветия, но они требуют особого внимания. Однако есть не менее красивый цветок, который станет достойной заменой капризным "красавицам".

Речь идет про пентас ланцетный. Этот скромный трудяга цветет все лето пышными шапками и не требует сложного ухода. Даже новичок без труда вырастит его в своем саду.

Общая характеристика

Это невысокий кустарник родом из Африки, который вырастает до 60 см. У пентаса крупные зеленые листья, а цветы похожи на маленькие звездочки. Соцветия собраны в пышные шапки диаметром до 15 см.

Как ухаживать за пентасом

Растение любит солнце, поэтому сажайте его на самом светлом месте. К почве пентас нетребователен, но лучше растет в легком и плодородном грунте. Главное - хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась.

legion-media

Полив должен быть умеренным, в жару рекомендуется поливать раз в 2 дня. Также для продолжительного цветения следует каждые две недели подкармливайте растение жидким удобрением для цветов.

Кроме того, не забывайте удалять засохшие соцветия, чтобы простимулировать появление новых бутонов. Еще один плюс - пентас редко болеет и почти не привлекает вредителей.

Где посадить пентас

Благодаря компактным размерам и яркой внешности пентас отлично смотрится на клумбах и вдоль дорожек, где из него получаются красивые невысокие бордюры.

А если посадить его в контейнеры или кашпо, можно украсить балконы и террасы. Кроме того, его аромат привлекает бабочек, которые оживляют сад и помогают опылять другие растения, сообщает автор канала «Вдали от города» Нина Коновалова.

Ранее "Городовой" рассказал, когда сеять бархатцы на рассаду в марте 2026 года.