Мини-тракторы и увеличение зарплат: как реформа оживила уборку дворов Петербурга

После начала реформы ЖКХ в Санкт-Петербурге численность работников ручного труда в районах заметно выросла, а штат механизаторов для уборки внутриквартальных зон укомплектован почти на 90 процентов.
Об этом заявил губернатор Александр Беглов в прямом эфире на телеканале «78». Он добавил, что жалобы петербуржцев на снег стали поступать реже.
По сравнению с 31 декабря 2022 года количество сотрудников ручного труда увеличилось почти на треть — с 4 до 5,5 тысячи человек, а интерес к работе на мини-тракторах тоже возрос.
Средняя зарплата механизатора в районе с начала года превышает 100 тысяч рублей за одну смену. Большинство техники для уборки дворов теперь передано районным администрациям, что ускоряет реакцию и делает её более гибкой.
Беглов подчеркнул улучшения на отдельных участках, включая уменьшение числа претензий жителей к состоянию внутриквартальных проездов, хотя итоговые оценки работы коммунальщиков пока не выставлены.