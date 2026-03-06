Городовой / Город / Мини-тракторы и увеличение зарплат: как реформа оживила уборку дворов Петербурга
Мини-тракторы и увеличение зарплат: как реформа оживила уборку дворов Петербурга

Опубликовано: 6 марта 2026 09:30
Средняя зарплата механизатора в районе с начала года превышает 100 тысяч рублей.

После начала реформы ЖКХ в Санкт-Петербурге численность работников ручного труда в районах заметно выросла, а штат механизаторов для уборки внутриквартальных зон укомплектован почти на 90 процентов.

Об этом заявил губернатор Александр Беглов в прямом эфире на телеканале «78». Он добавил, что жалобы петербуржцев на снег стали поступать реже.

По сравнению с 31 декабря 2022 года количество сотрудников ручного труда увеличилось почти на треть — с 4 до 5,5 тысячи человек, а интерес к работе на мини-тракторах тоже возрос.

Средняя зарплата механизатора в районе с начала года превышает 100 тысяч рублей за одну смену. Большинство техники для уборки дворов теперь передано районным администрациям, что ускоряет реакцию и делает её более гибкой.

Беглов подчеркнул улучшения на отдельных участках, включая уменьшение числа претензий жителей к состоянию внутриквартальных проездов, хотя итоговые оценки работы коммунальщиков пока не выставлены.

