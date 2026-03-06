Городовой / Город / Экологический прорыв: Беглов анонсировал старт высокотехнологичного КПО «Островский»
Экологический прорыв: Беглов анонсировал старт высокотехнологичного КПО «Островский»

Опубликовано: 6 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Объект построен преимущественно на средства Петербурга.

Александр Беглов, губернатор, объявил об открытии второго совместного с Ленинградской областью комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский». Об этом он рассказал 5 марта в программе «Новый взгляд» на телеканале «78».

Расположение и финансирование

Комплекс «Островский» находится в Ленобласти, хотя построен в основном за счет средств Петербурга. Запуск объекта намечен на конец марта — он совпадет с форумом «Экология большого города».

Характеристики комплекса

Мощность КПО составит 600 тысяч тонн мусора ежегодно. Это высокотехнологичное предприятие с автоматизированной сортировкой на базе ИИ и роботов.

Процесс переработки

Из отходов будут извлекать вторсырье (макулатуру, стекло, металл, пластик) для дальнейшей утилизации, а органику преобразовывать в безопасный техногрунт. Беглов отметил, что «Островский» — второй совместный проект регионов после КПО «Волхонка».

Юлия Аликова
Город
