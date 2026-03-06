Экологический прорыв: Беглов анонсировал старт высокотехнологичного КПО «Островский»

Александр Беглов, губернатор, объявил об открытии второго совместного с Ленинградской областью комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский». Об этом он рассказал 5 марта в программе «Новый взгляд» на телеканале «78».
Расположение и финансирование
Комплекс «Островский» находится в Ленобласти, хотя построен в основном за счет средств Петербурга. Запуск объекта намечен на конец марта — он совпадет с форумом «Экология большого города».
Характеристики комплекса
Мощность КПО составит 600 тысяч тонн мусора ежегодно. Это высокотехнологичное предприятие с автоматизированной сортировкой на базе ИИ и роботов.
Процесс переработки
Из отходов будут извлекать вторсырье (макулатуру, стекло, металл, пластик) для дальнейшей утилизации, а органику преобразовывать в безопасный техногрунт. Беглов отметил, что «Островский» — второй совместный проект регионов после КПО «Волхонка».