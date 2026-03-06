Городовой / Полезное / 2 ложки в воду - и семена моркови готовы к посеву: взойдут густым ковром за 2 дня
Как ускорить прорастание семян моркови 

Морковь – культура, которая не спешит показывать первые всходы. Поэтому ждать их приходится довольно долго. Однако процесс можно ускорить, если заранее подготовить семена перед посадкой. К сожалению, многие огородники пренебрегают этой процедурой, хотя она приносит заметные преимущества. По мнению агронома и эксперта блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксении Давыдовой, такая подготовка значительно улучшает всхожесть и здоровье растений.

Хитрость перед посевом

Эксперт рекомендует перед посевом замачивать семена в растворе перекиси водорода. Для этого нужно развести две столовые ложки аптечного средства в литре воды. Семена поместите в марлевый мешочек и опустите в раствор на 12 часов, при этом каждые четыре часа жидкость следует менять на свежую. После такой обработки семена промойте и аккуратно просушите на салфетке.

Наблюдения дачников

"Этот простой прием помогает ускорить появление ростков и укрепить иммунитет моркови, снижая риск заболеваний в дальнейшем. Так немного дополнительного внимания к подготовке семян может значительно повысить успех выращивания моркови", - рассказала Алевтина из Красноярска.

"Взяла за правило замачивать семена моркови перед посадкой. Наиболее часто для это цели использую перекись водорода. Первые всходы появляются значительно раньше", - поделилась опытом Ирина из Владимира.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самый толстостенный сорт перца.

Татьяна Идулбаева
Полезное
