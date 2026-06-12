От коварного дна до клещей в траве: изучаем самые опасные места Петербурга для летнего отдыха

Эксперт рассказал об опасных местах в Петербурге.

Петербург прекрасен, но за пределами Дворцовой площади начинаются нюансы. Если вы решили выбраться на природу или просто погулять в большом парке, стоит знать о нескольких «подводных камнях».

Гид-краевед, искусствовед Ольга Кутузова рассказала "Городовому" где кроются опасности, о которых редко пишут в путеводителях.

Вода: красиво, но опасно

Нева — это не река для купания, а мощный поток воды. Течение здесь настолько сильное, что справиться с ним не под силу даже опытному пловцу.

"В Петербурге есть природные зоны, где нужно быть особенно внимательным. Например, некоторые водоёмы, особенно в Курортном районе и за городом. Они могут быть опасными из-за резкой глубины и подводных течений. Неву вообще не стоит рассматривать для купания - течение сильное и непредсказуемое", - говорит эксперт.

Добавьте к этому холодные ключи и водовороты. Итог: если пляж не оборудован и на нем нет спасателей, лучше ограничиться прогулкой вдоль берега.

Клещи: маленькие охотники

В Петербурге сезон клещей начинается уже в апреле. Они любят высокую траву и влажные места.

"Они встречаются в парках с дикой растительностью: Юнтолово, Удельном, вдоль Охты и, конечно, в пригородных лесопарках. Если идёшь на пикник или прогулку в заросли - длинные рукава, репеллент и проверка одежды по возвращению домой обязательны", - предупреждает Ольга Кутузова.

Змеи: не наступайте на «шнурки»

В черте города встретить змею сложно, но в заказниках модно.

"В окрестностях Петербурга, особенно на болотистых участках Карельского перешейка, в районе Лахты или в заказнике "Сестрорецкое болото", можно встретить обыкновенную гадюку. Она не агрессивная, но лучше её не беспокоить - укус неприятный", - говорит эксперт.

Она не нападет первой, если на неё не наступить. Гадюки любят греться на камнях или лежать в высокой траве. Просто смотрите под ноги и не лезьте в густые заросли без высоких сапог.

Если увидели змею — просто отойдите, она сама вас боится.

Как отдыхать без приключений?

Природа — штука суровая. Если вы не любитель экстремального выживания, выбирайте проверенные места. В черте города полно отличных парков: Новая Голландия, Севкабель, ЦПКиО или Парк Победы.

Там есть дорожки, освещение, Wi-Fi и, что самое важное, никакой высокой травы со змеями.

Лучший отдых — это когда самое страшное, что с вами случилось, — это разряженный телефон.

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