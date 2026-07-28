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Беру кусок сыра и 2 стакана муки - через 10 минут поднос сочных румяных хачапури готов: жарю на сковороде

Опубликовано: 28 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Беру кусок сыра и 2 стакана муки - через 10 минут поднос сочных румяных хачапури готов: жарю на сковороде
Беру кусок сыра и 2 стакана муки - через 10 минут поднос сочных румяных хачапури готов: жарю на сковороде
Городовой ру
Рецепт вкусного блюда на завтрак или перекус.

Вкусные сытные хачапури являются национальным грузинским блюдом, по классическому рецепту приготовить их правильно непросто.

Раскрываем простой вариант приготовления этого блюда - получится классный завтрак или перекус. Способом приготовления поделились на канале "Простые рецепты".

Для теста нам понадобятся такие продукты:

  • 300 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 450 г муки;
  • 10 г разрыхлителя для теста.

Для начинки нам понадобится:

  • 350 г твёрдого сыра;
  • 1 яйцо.

Приготовление простых хачапури для всей семьи

В кефир, который предварительно немного подогрели, добавляем яйцо, сахар и соль, вымешиваем массу венчиком.

Муку просеиваем с разрыхлителем, так тесто получится максимально пышным. Вводим муку в кефирную массу, вливаем растительное масло. Замешиваем мягкое гладкое тесто, которое не прилипает к ладоням. Делим его на 4 части, накрываем салфеткой и оставляем "доходить" на столе.

Сыр натираем крупно, вбиваем сырое яйцо, перемешиваем. Начинку также делим на 4 части, по количеству будущих лепёшек. На каждую часть теста, которую предварительно немного раскатали скалкой, кладём начинку. Края теста собираем кверху, прижимаем пальцами, чтобы тесто склеилось.

Теперь получившуюся заготовку с начинкой аккуратно раскатываем, должна получиться лепёшка толщиной примерно 2 сантиметра. Отправляем лепёшку на разогретую сковороду и жарим под крышкой с 2 сторон.

Так же готовим остальные лепёшки. Складываем их на блюдо, смазываем сливочным маслом.

Подавать вкусные хачапури хорошо со сметаной, в которую добавили немного соли и нарезанной зелени. Сытный завтрак или перекус готов.

Ранее издание рассказывало, как готовить оригинальные закуски по рецептам из Италии.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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