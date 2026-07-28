Беру кусок сыра и 2 стакана муки - через 10 минут поднос сочных румяных хачапури готов: жарю на сковороде

Вкусные сытные хачапури являются национальным грузинским блюдом, по классическому рецепту приготовить их правильно непросто.
Раскрываем простой вариант приготовления этого блюда - получится классный завтрак или перекус. Способом приготовления поделились на канале "Простые рецепты".
Для теста нам понадобятся такие продукты:
- 300 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 450 г муки;
- 10 г разрыхлителя для теста.
Для начинки нам понадобится:
- 350 г твёрдого сыра;
- 1 яйцо.
Приготовление простых хачапури для всей семьи
В кефир, который предварительно немного подогрели, добавляем яйцо, сахар и соль, вымешиваем массу венчиком.
Муку просеиваем с разрыхлителем, так тесто получится максимально пышным. Вводим муку в кефирную массу, вливаем растительное масло. Замешиваем мягкое гладкое тесто, которое не прилипает к ладоням. Делим его на 4 части, накрываем салфеткой и оставляем "доходить" на столе.
Сыр натираем крупно, вбиваем сырое яйцо, перемешиваем. Начинку также делим на 4 части, по количеству будущих лепёшек. На каждую часть теста, которую предварительно немного раскатали скалкой, кладём начинку. Края теста собираем кверху, прижимаем пальцами, чтобы тесто склеилось.
Теперь получившуюся заготовку с начинкой аккуратно раскатываем, должна получиться лепёшка толщиной примерно 2 сантиметра. Отправляем лепёшку на разогретую сковороду и жарим под крышкой с 2 сторон.
Так же готовим остальные лепёшки. Складываем их на блюдо, смазываем сливочным маслом.
Подавать вкусные хачапури хорошо со сметаной, в которую добавили немного соли и нарезанной зелени. Сытный завтрак или перекус готов.
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