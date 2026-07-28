Стучать молотком, залезть в подлодку и покорить 365 метров: чем развлечь ребенка в Петербурге

Если ребенок засиделся в телефоне, то самое время отправиться за впечатлениями в Петербурге.

Летом главная задача родителей — вытащить ребенка из телефона. Но просто запретить гаджеты не выйдет, нужно предложить что-то поинтереснее.

Секрет простой: ребенок должен быть не зрителем, а участником.

Автор телеграм-канала о семейном досуге в Санкт-Петербурге «Детки в культурной столице» Катерина Шаталова специально для "Городового" собрала несколько идей, где детям точно будет не до соцсетей.

Наука, которую можно трогать

Если ребенок любит эксперименты, ведите его в музей «Арт и факты». Это необычное место, которое помогала создавать нейросеть.

"Здесь можно разгадывать оптические иллюзии, проверять себя на внимательность и, что особенно нравится детям, практически все трогать руками", - отмечает эксперт.

Для фанатов техники есть Музей военно-морской славы в Кронштадте. Это не скучные пыльные стенды, а крутой мультимедийный центр.

Самое мощное впечатление — первая советская атомная подлодка «Ленинский комсомол». В неё можно зайти и увидеть, как жили моряки в железном коконе.

Динозавры и звезды

Для тех, кто мечтает о космосе, в Пулковской обсерватории проводят специальные детские прогулки. Там расскажут про телескопы и покажут небо.

А если ваше чадо фанатеет от «Парка Юрского периода», отправляйтесь в Путиловский палеопарк.

Взгляд с высоты и древние тайны

Хотите увидеть город по-новому? В Лахта Центре работают скоростные лифты. Пара секунд — и вы на высоте 365 метров.

Через мощные бинокуляры Петербург виден как на ладони. Это впечатляет даже взрослых.

"Из новых пространств рекомендую Музей Эпохи с экспозицией о Древнем Египте и выставкой «Мир насекомых». Если ребенок любит готовить — обратите внимание на мастер-классы «Дети на кухне», если рисовать — на семейные пленэры Русского музея и Академии художеств", - советует Катерина Шаталова.

Адреналин и свежий воздух

Для самых активных есть два беспроигрышных варианта:

Экскурсия на мотоцикле. Красный советский мотоцикл с коляской — это море восторга. Ветер в лицо, рычание мотора и совсем другой ракурс на питерские улочки. Парк «Озорные белки». Это огромное пространство в лесу под Петербургом. Главная фишка — сетчатые лабиринты на высоте. Там можно бегать часами, кормить животных и просто выплескивать энергию.

Совет напоследок: почти во все эти места билеты лучше покупать заранее онлайн. Летом желающих много, и будет обидно простоять в очереди.

Главное — вовлеченность. Когда вокруг происходит настоящий квест или исследование, телефон забывается сам собой. Живые эмоции всегда выигрывают у пикселей на экране.

Ранее «Городовой» рассказывал, как «плоская» Фонтанка изменят водные прогулки по Петербургу.