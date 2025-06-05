Образование

Я специалист по связям с общественностью, что позволяет мне глубоко понимать механизмы взаимодействия с аудиторией и медиа.

Профессиональный опыт

За почти 20 лет работы в журналистике я успел реализовать себя как в печатных изданиях, так и на телевидении. Мой карьерный путь начался с должности младшего редактора, а затем я вырос до шеф-редактора и руководителя программы.

Я участвовал в создании крупнейших телевизионных проектов страны, включая ток-шоу, новостные и общественно-политические программы, реалити-шоу и документальное кино.

Как продюсер я организовал интервью с Кевином Спейси на Берлинском кинофестивале и с Шарлем Азнавуром во время его визита в Москву на собственный юбилей.

Навыки

Свободно владею английским и испанским языками, что позволяет мне работать с международными проектами и источниками.

Хобби и увлечения

В свободное время играю на фортепиано и гитаре. Люблю путешествовать и открывать новые культуры, а также экспериментировать с кулинарией.