«Бобер» выходит на лед: как устроены зимние прогулки на катерах по Неве

Катера на воздушной подушке или кораблики с усиленным корпусом продолжат курсировать по реке.

Все привыкли: в ноябре сезон водных прогулок закрывается до самого мая. Но только не сейчас. В Санкт-Петербурге ломают стереотипы и запускают зимнюю навигацию.

Как рассказала "Городовому" аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева, посмотреть на город с Невы теперь можно даже посреди сугробов и морозов.

На чем поплывем: знакомьтесь со «Снежком» и «Бобром»

Обычный летний катер в лед не пустишь. Поэтому для зимних маршрутов подготовили специальные суда.

Чаще всего это маневренные катера на воздушной подушке или кораблики с усиленным корпусом («ледовым классом»). Им не страшны ни ледяная шуга, ни замерзшая гладь Финского залива.

Флот подобрался с душой: суда носят добрые имена «Снежок», «Вихрь» и «Бобер».

Главный вопрос: а не замерзнем?

Нет! Внутри салонов работают мощные печки. Вы сидите в тепле, пьете чай и смотрите на город через панорамные окна. На морозный ветер выходить не обязательно.

Знакомый Питер, но совсем с другого ракурса

Летом на реках и каналах тесно от теплоходов. Зимой акватория пустая, просторная и тихая.

"С воды открываются те же знаковые виды, что и летом: Петропавловская крепость, Эрмитаж, стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Летний сад, Лахта Центр. Но ракурс будет непривычный - заснеженные набережные, ледяная гладь, зимняя иллюминация создают особую, сказочную атмосферу", - говорит эксперт.

Обед с гидом или романтический ужин?

Организаторы подготовили два основных сценария прогулок:

Дневной рейс. Отличный выбор для туристов и семей. Это формат «теплоход-ресторан»: можно сытно пообедать и параллельно послушать интересную экскурсию от живого гида или через аудиогид.

Вечерний круиз. Идеально для свиданий и встреч с друзьями. Приглушенный свет, ужин, приятная музыка и огни вечернего Петербурга за бортом.

"Часто на борту есть аудиогид или экскурсовод. Да, это направление ещё только набирает обороты, но уверена - скоро это станет трендом, и туристы будут приезжать в Санкт-Петербург именно на зимние прогулки. Зимняя водная прогулка - уникальный опыт", - отмечает Анна Богачева.

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