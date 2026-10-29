Сытнее драников, проще беляшей: сибирские «журунчики» из картофеля с фаршем на сковороде - вкуснотища

Как приготовить сытное блюдо из картофеля и фарша

Если не хочется возиться с тестом, то попробуйте приготовить “журунчики”. В этом блюде нет яиц, дрожжей и муки - в составе есть только фарш и картофель. Получается очень вкусно и сытно. Можно подать хоть на обед, хоть на ужин.

Что понадобится

1 кг картофеля, 400 г фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка соли для картошки и ½ чайной ложки для фарша, перец - по вкусу, сметана.

Приготовление

Смешайте фарш с перцем и солью, добавьте измельченный чеснок. Сформируйте тонкие лепешки - на каждую уйдет по ½ столовой ложки фарша.

Картофель очистите, промойте и натрите на мелкой терке. Измельчите лук, добавьте соль и перемешайте картофельную массу. Если появилась жидкость, то ее нужно слить.

Выложите на разогретую сковороду с помощью ложки тонкие лепешки. На каждой разместите порцию фарша, после чего прикройте его небольшим количеством картофеля. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Подавать журунчики необходимо со сметаной, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова делает журунчики из куриного фарша, а также добавляет в начинку небольшое количество обжаренных шампиньонов. Получается еще вкуснее. Фарш точно приготовится, если после придания золотистой корочки накрыть журунчики крышкой и убавить огонь. За несколько минут они точно дойдут.

Фото: Сгенерировано ИИ

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