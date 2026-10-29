Пустые бутылки копила 2 года: заливаю цементом и получаю вечную конструкцию - лайфхак для садоводов

Как использовать на даче пустые бутылки - 3 лайфхака

Пластиковые бутылки принято выбрасывать после использования, но они еще способны пригодиться на даче. Из них можно сделать сразу несколько серьезных вещей, например, прозрачные листы для теплицы, утеплитель для хозблока. На лайфхаки придется потратить время, но финансовые затраты станут минимальными.

Пластиковые листы

Благодаря лайфхаку можно сделать листы пластика, которые в дальнейшем пригодятся для обшивки парников и теплиц. Возьмите прозрачную пустую бутылку объемом 2 литра, сделайте из нее пластиковый цилиндр. Для этого необходимо отрезать дно и горлышко.

Наденьте цилиндр на деревянную доску, нагрейте пластик строительным феном, но не перестарайтесь. Бутылка начнет сжиматься, примет форму доски, после чего вам остается лишь разрезать ее сбоку.

Пластиковые листы нужно скрепить между собой степлером, что позволит получить нужное полотно.

Декоративные панель

Пластиковые бутылки подойдут для создания красивой панели. Нарежьте бутылки на кольца, посадите их на клей на гипсокартон или фанеру. Пустоты можно заполнить крышками из-под бутылок, что создаст мозаичное полотно.

Нужно учесть, что крышки выцветают на солнце, поэтому их можно покрыть лаком или расположить мозаику на теневой стороне.

“Кирпичи”- наполнители для стен

Бутылки также могут пригодиться для утепления гаражей, жилых домов и хозяйственных построек.

Пустые бутылки наполните песком, закройте их, после чего используйте в качестве наполнителя при бетонной кладке. Бутылки с песком будут создавать хорошую теплоизоляцию без использования привычных утеплителей.

Наполненные песком бутылки нужно выложить в опалубку рядами, после чего залить их цементом, сообщает progorod33.ru.

Важно

Перед любым лайфхаком бутылки следует хорошо вымыть и высушить, только после чего применять для лайфхаков. Для нагрева пластика нельзя использовать обычную плиту или костер.

Фото: Сгенерировано ИИ

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