Дно Петербурга: какие «артефакты» достанут из Крюкова канала к 2027 году

Последний раз Крюков канал чистили еще в 2001 году.

Петербург сложно представить без воды. Но за открыточными видами часто скрывается то, что копилось на дне десятилетиями. На днях стартовала большая уборка: городские службы начали капитальную расчистку Крюкова канала.

Первая уборка за четверть века

Последний раз Крюков канал чистили еще в 2001 году. С тех пор выросло целое поколение, а на дне образовалась многометровая «подушка» из мусора и грязи.

Обычно петербургские службы достают со дна самый разный хлам: от старинных бутылок и гранитных булыжников до покрышек, продуктовых тележек и вездесущих прокатных электросамокатов. Из-за этих залежей канал начал заметно мелеть.

Теперь спецтехника уберет весь этот мусор вместе с залежами донного ила. Полностью завершить работы планируют к концу 2027 года, сообщает Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сроки большие, ведь чистить узкий канал в центре города нужно ювелирно, чтобы не повредить исторические гранитные набережные.

Зачем вообще чистить дно?

Дело не только в эстетике. Когда дно забито отложениями, начинаются серьезные проблемы:

Вода перестает течь. Канал превращается в стоячее болото, начинает цвести и неприятно пахнуть.

Канал превращается в стоячее болото, начинает цвести и неприятно пахнуть. Страдает природа. В грязной воде не хватает кислорода. Если убрать ил, на дно снова попадет свет, появится нормальная растительность и вернется рыба.

В грязной воде не хватает кислорода. Если убрать ил, на дно снова попадет свет, появится нормальная растительность и вернется рыба. Безопасность катеров. Крюков канал — популярный туристический маршрут. Очистка вернет ему нормальную глубину, и прогулочные суда не будут цеплять дно.

Новая жизнь района у «Новой Голландии»

Стартовать решили с самого людного места — участка у «Новой Голландии». Это логичное продолжение преображения набережных.

Весной на берегах высадили молодые липы — они уже прижились и зеленеют. Теперь пришел черед акватории. Когда воду очистят, прогулки у Коломны и острова станут намного приятнее: исчезнет запах тины, а вода станет прозрачнее.

Чистят не только центр: адреса большой уборки

Крюков канал — лишь часть большой городской программы. Прямо сейчас экологи работают и в других районах Петербурга:

В Царском Селе восстанавливают сложную историческую гидросистему прудов.

восстанавливают сложную историческую гидросистему прудов. На реке Новой используют технологию «насухо»: воду откачивают, а ил вывозят тяжелой техникой.

используют технологию «насухо»: воду откачивают, а ил вывозят тяжелой техникой. На Суздальских озерах со дна вытаскивают затонувшие бревна и крупный мусор, готовя водоемы к углублению.

со дна вытаскивают затонувшие бревна и крупный мусор, готовя водоемы к углублению. В Петергофе совсем скоро начнется спасение знаменитого Красного пруда.

совсем скоро начнется спасение знаменитого Красного пруда. На Черной речке уже успешно завершили первый этап работ.

К 2027 году водные артерии Петербурга должны вздохнуть свободно. А пока горожанам остается наблюдать за работой плавучих кранов и гадать, какие еще «сокровища» поднимут со дна Крюкова канала.

Ранее «Городовой» рассказывал, что у Петергофа ввели «дневной безлимит» за 200 рублей.