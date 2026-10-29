Юбилей на колесах: по Невскому проспекту пустили особенный троллейбус

Трудно представить Петербург без троллейбусов. Рогатые машины так же привычны на Невском проспекте, как Эрмитаж или шпиль Адмиралтейства. 21 октября петербургский троллейбус отметил красивую дату — 90 лет.
В честь праздника на улицы города выпустили необычный транспорт.
Где искать праздничный троллейбус?
Юбилейный транспорт получил бортовой номер 3231. Прокатиться на нем можно в самом сердце города: он курсирует по маршрутам № 10 и № 22, сообщили в СПб ГУП "Горэлектротранс".
Маршрут № 22 выбрали не просто так. Он почти в точности повторяет путь самого первого ленинградского троллейбуса. Тот отправился в рейс 21 октября 1936 года от площади Александра Невского до площади Труда.
Тогда для горожан это было настоящим чудом: новенький троллейбус ехал мягко и тихо, в отличие от грохочущих трамваев тех лет.
Машина времени: как украсили борта
Дизайн юбилейного троллейбуса связывает прошлое и настоящее. На его бортах встретились две эпохи:
- Старичок ЯТБ-1. Это первый ленинградский троллейбус ярко-канареечного цвета. В тридцатые годы он считался верхом роскоши: внутри висели шторки, работало отопление, а пассажиры сидели на мягких кожаных диванах. До наших дней чудом дожил всего один такой экземпляр (его восстановили из ржавого кузова, найденного на дачном участке).
- Современный «Адмирал». Васильково-белый красавец, который возит петербуржцев сегодня.
Вся эта композиция разворачивается на фоне главных открыточных видов: Медного всадника, Адмиралтейства и Ростральных колонн.
Не музейный экспонат, а современный комфорт
Несмотря на историческую символику, сам юбилейный вагон — это новейшая модель «Адмирал». Пассажиров ждут все привычные городские удобства:
- полностью низкий пол (удобно с колясками),
- кондиционеры и климат-контроль,
- разъемы для зарядки телефонов,
- запас автономного хода — троллейбус может опустить «рога» и объехать пробку или ремонт дороги на аккумуляторах, как обычный электробус.
Так что, гуляя по Невскому проспекту или Васильевскому острову, посматривайте по сторонам. Заметить яркую юбилейную «машину времени» в потоке точно не составит труда!
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