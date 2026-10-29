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Юбилей на колесах: по Невскому проспекту пустили особенный троллейбус

Опубликовано: 29 октября 2026 14:46
 Проверено редакцией
Юбилей на колесах: по Невскому проспекту пустили особенный троллейбус
Юбилей на колесах: по Невскому проспекту пустили особенный троллейбус
Global Look Press / Maksim Konstantinov
21 октября петербургский троллейбус отметил красивую дату — 90 лет.

Трудно представить Петербург без троллейбусов. Рогатые машины так же привычны на Невском проспекте, как Эрмитаж или шпиль Адмиралтейства. 21 октября петербургский троллейбус отметил красивую дату — 90 лет.

В честь праздника на улицы города выпустили необычный транспорт.

Где искать праздничный троллейбус?

Юбилейный транспорт получил бортовой номер 3231. Прокатиться на нем можно в самом сердце города: он курсирует по маршрутам № 10 и № 22, сообщили в СПб ГУП "Горэлектротранс".

Маршрут № 22 выбрали не просто так. Он почти в точности повторяет путь самого первого ленинградского троллейбуса. Тот отправился в рейс 21 октября 1936 года от площади Александра Невского до площади Труда.

Тогда для горожан это было настоящим чудом: новенький троллейбус ехал мягко и тихо, в отличие от грохочущих трамваев тех лет.

Машина времени: как украсили борта

Дизайн юбилейного троллейбуса связывает прошлое и настоящее. На его бортах встретились две эпохи:

  • Старичок ЯТБ-1. Это первый ленинградский троллейбус ярко-канареечного цвета. В тридцатые годы он считался верхом роскоши: внутри висели шторки, работало отопление, а пассажиры сидели на мягких кожаных диванах. До наших дней чудом дожил всего один такой экземпляр (его восстановили из ржавого кузова, найденного на дачном участке).
  • Современный «Адмирал». Васильково-белый красавец, который возит петербуржцев сегодня.

Вся эта композиция разворачивается на фоне главных открыточных видов: Медного всадника, Адмиралтейства и Ростральных колонн.

Не музейный экспонат, а современный комфорт

Несмотря на историческую символику, сам юбилейный вагон — это новейшая модель «Адмирал». Пассажиров ждут все привычные городские удобства:

  • полностью низкий пол (удобно с колясками),
  • кондиционеры и климат-контроль,
  • разъемы для зарядки телефонов,
  • запас автономного хода — троллейбус может опустить «рога» и объехать пробку или ремонт дороги на аккумуляторах, как обычный электробус.

Так что, гуляя по Невскому проспекту или Васильевскому острову, посматривайте по сторонам. Заметить яркую юбилейную «машину времени» в потоке точно не составит труда!

Ранее «Городовой» рассказывал, что названы точные сроки ходовых тестов поезда ВСМ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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