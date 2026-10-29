Сыплю в зерно — и куры несутся в любую погоду: эффективная подкормка для яйценоскости в зимний период

Для компенсации отсутствия свободного выгула в зимний период эксперты в области птицеводства рекомендуют уделять повышенное внимание сбалансированному рациону несушек, что способствует укреплению иммунитета и поддержанию продуктивности.
Автор блога «Хозяйство как мое хобби» поделился рецептом эффективной кормовой добавки, обеспечивающей стабильную яйценоскость вне зависимости от погодных условий.
Для приготовления основы необходимо смешать в равных пропорциях овес, ячмень и пшеницу, после чего подвергнуть зерновую смесь кратковременной термической обработке в воде.
В качестве дополнительных нутриентов в состав вводятся сухой жмых и соя. Готовый продукт допускается заготавливать впрок с расчетом на 2–3 недели хранения и использовать по мере необходимости.
Применение такой методики кормления позволяет обеспечить птицу полным комплексом витаминов и микроэлементов без риска ожирения, гарантируя получение домашней продукции в зимний сезон.
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