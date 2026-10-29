Городовой / Новости Петербурга / Сыплю в зерно — и куры несутся в любую погоду: эффективная подкормка для яйценоскости в зимний период

Сыплю в зерно — и куры несутся в любую погоду: эффективная подкормка для яйценоскости в зимний период

Опубликовано: 29 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Сыплю в зерно — и куры несутся в любую погоду: эффективная подкормка для яйценоскости в зимний период
Сыплю в зерно — и куры несутся в любую погоду: эффективная подкормка для яйценоскости в зимний период
Городовой ру
Правила зимнего кормления несушек

Для компенсации отсутствия свободного выгула в зимний период эксперты в области птицеводства рекомендуют уделять повышенное внимание сбалансированному рациону несушек, что способствует укреплению иммунитета и поддержанию продуктивности.

Автор блога «Хозяйство как мое хобби» поделился рецептом эффективной кормовой добавки, обеспечивающей стабильную яйценоскость вне зависимости от погодных условий.

Для приготовления основы необходимо смешать в равных пропорциях овес, ячмень и пшеницу, после чего подвергнуть зерновую смесь кратковременной термической обработке в воде.

В качестве дополнительных нутриентов в состав вводятся сухой жмых и соя. Готовый продукт допускается заготавливать впрок с расчетом на 2–3 недели хранения и использовать по мере необходимости.

Применение такой методики кормления позволяет обеспечить птицу полным комплексом витаминов и микроэлементов без риска ожирения, гарантируя получение домашней продукции в зимний сезон.

Читайте также

Откачка больше не нужна: найдены доступные бактерии для любых выгребных ям — поглощают нечистоты галлонами.

В ноябре закапываю в огороде бутылки — отгоняют мышей лучше голодного кота: кроты тоже уйдут в закат.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Гуляйте без спешки: у Петергофа ввели «дневной безлимит» за 200 рублей Перейти 29 октября 2026
Сладкие гренки с корицей и яблоком: к чаю, кофе или какао — понадобится батон и 10 минут времени Перейти 29 октября 2026
Юбилей на колесах: по Невскому проспекту пустили особенный троллейбус Перейти 29 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное