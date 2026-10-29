Дождь из Финляндии закроет рекордный октябрь: когда в Петербурге ждать ночные заморозки

Петербургская осень в этом году удивляет даже коренных жителей. Солнце радовало петербуржцев больше 100 часов.

Вместо привычной бесконечной хмари в Петербурге мы получили настоящее золотое время. Но календарь не обманешь: октябрь заканчивается, и погода начинает перестраиваться на предзимний лад.

Зонты наготове: привет от финского циклона

Погода решила напомнить, в каких широтах мы живем. К городу подошел атмосферный фронт со стороны Финляндии.

Уже этой ночью зарядит дождь, который задержится и на большую часть пятницы. Однако расстраиваться рано.

В субботу, 31 октября, небо прояснится. Дожди прекратятся, и солнце успеет напоследок блеснуть, добавив еще пару ярких часов в копилку этого месяца, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Солнечный рекорд: такого не было 20 лет

Этот октябрь точно запомнится надолго. Солнце радовало петербуржцев больше 100 часов!

Для нашего города это редчайшее событие. В обычные хмурые годы солнце в октябре едва светит 35–50 часов за все 31 день. Похожая роскошь была только в 2005 году — тогда насчитали 115 солнечных часов.

Кроме того, месяц войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных наблюдений за погодой в городе (а ведутся они в Петербурге с 1881 года).

Чего ждать от ноября: мягкий заход на зиму

Арктического удара и внезапных сугробов пока можно не бояться. Похолодание будет медленным и плавным.

Воздух начнет остывать с первых чисел ноября. Спад температуры растянется на всю первую половину месяца:

Атлантические циклоны время от времени еще будут приносить волны тепла и сырости.

К середине следующей недели дневной максимум составит всего +4…+6 градусов.

Ночами температура вплотную подберется к нулевой отметке.

Время переобувать машины и запасаться витаминами

Климатическая зима пока не спешит, но подготовиться стоит уже сейчас:

Шиномонтаж. Когда ночная температура падает к 0 °C, летняя резина «дубеет», а на мостах и набережных появляется невидимая тонкая ледяная корка. Водителям пора планировать визит на сервис. Световой день. Ноябрь по статистике — самый темный и депрессивный месяц в Петербурге. В среднем город видит солнце всего 20–25 часов за весь месяц.

Октябрь выдал нам отличный аванс тепла и света. Теперь пора доставать плотные куртки, шарфы и настраиваться на долгий петербургский ноябрь.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики обещают южный ветер и тепло вопреки тучам.