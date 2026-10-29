Сейсмодатчики, космос и вечерние огни: чем удивляет фестиваль «Друзья Петербурга» в Лахта Центре

В Петербурге снова праздник для всех, кто любит искусство, науку и необычные городские пространства.

С 29 октября по 1 ноября в городе на Неве проходит юбилейный, пятый фестиваль «Друзья Петербурга».

Масштаб впечатляет: четыре дня, больше 30 площадок по всему городу и свыше 200 событий. Главный плюс — все они абсолютно бесплатные.

Одной из главных точек притяжения в эти дни стал Лахта Центр.

Огни на башне и выставки внутри

В честь праздника Лахта Центр включил особую вечернюю подсветку. Башня загорается каждый день ровно в 17:00. Смотрится эффектно, так что готовьте камеры смартфонов.

Внутри небоскреба тоже кипит жизнь. Здесь открыли сразу несколько экспозиций: выставку «Третья природа», цифровую инсталляцию «Проекции города» и карьерный форум для молодежи, рассказали в пресс-службе небоскрёба.

Но самое интересное спрятали внутри знаменитого планетария-шара, который будто парит в воздухе внутри комплекса. Там впервые показывают уникальное купольное кино.

Как звучит северное сияние?

Первый фильм — документалка «Точка прослушивания: Арктика».

Создатели решили показать Север не просто красивой картинкой, а через звук. Команда музыкантов и художников из «Дома Радио» отправилась за полярный круг — в Териберку, Хибины и на Белое море.

С собой они взяли редкую технику: сейсмические датчики, ультразвуковые микрофоны и специальные антенны. В итоге они записали то, что человеческое ухо в обычной жизни не слышит. Например, треск ледников, вибрации земли и даже... звучание северного сияния!

Все эти шумы превратили в медитативную музыку с легким вокалом. Картинка на огромном куполе в сочетании с таким звуком буквально вводит в транс. Фильм уже оценили эксперты — он получил награду на фестивале «Кинокупол».

Заглянуть внутрь себя

Вторая премьера — «Космос всего на свете» от театрального режиссера Александра Шумилина.

Это не скучная лекция по астрономии, а философское арт-кино. Идея простая и красивая: каждый человек — это маленькая Вселенная. Наши мысли, обиды, любовь и память авторы сравнивают с законами физики, движением планет и гравитацией.

Создатели признаются: они специально сделали кино неторопливым. Это отличный повод выдохнуть, оторваться от бесконечной ленты соцсетей, лечь в кресло и спокойно подумать о важном, пока вокруг тебя плывут галактики.

Как попасть на показы?

Фестиваль «Друзья Петербурга» задумывался, чтобы показать, как классическая культура соединяется с современными технологиями.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, но есть важный нюанс: места на сеансы в планетарий и на другие популярные площадки разбирают за считаные минуты.

Чтобы попасть внутрь, нужно заранее зайти на официальный сайт фестиваля и оформить бесплатный билет.

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