Орудия для защиты города везли сквозь минную ловушку: 28 августа станет важной датой для Петербурга

Александр Беглов внёс в Законодательное Собрание законопроект, который признает прорыв Балтфлота памятной датой Петербурга.

В календаре Петербурга скоро появится еще одна важная дата. 28 августа предложено сделать Днем памяти участников Таллинского прорыва, сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов.

Для тех, кто плохо помнит историю, это название может звучать как сухая строчка из учебника. Но на самом деле за ним стоит одна из самых драматичных и героических морских операций Великой Отечественной войны.

Ловушка в Финском заливе

Шел август 1941 года. Немецкие войска стремительно наступали. Таллин оказался в глухой осаде, суша была отрезана. Оставался единственный путь спасения — по морю, в Кронштадт и Ленинград.

Но Финский залив превратился в настоящую смертельную ловушку. Немцы и финны выставили там колоссальное количество мин — знаменитый Юминдский минный рубеж.

Вода буквально кишела взрывчаткой. С воздуха караван постоянно бомбила немецкая авиация, с берега била вражеская артиллерия, а на воде охотились торпедные катера.

Дорога сквозь ад

Караван вышел в море 28 августа. В путь отправились 225 кораблей: боевые крейсеры, эсминцы, старые буксиры и гражданские транспорты, набитые ранеными и беженцами.

Корабли подрывались один за другим. Вокруг рвались бомбы, вода горела от мазута. Моряки под огнем вытаскивали тонущих людей и продолжали идти вперед.

Это была страшная трагедия — тысячи людей погибли. Но это был и беспримерный подвиг. Из 225 судов до Кронштадта дошли 163. Главное — моряки смогли прорваться и спасти костяк флота во главе с крейсером «Киров».

Как моряки помогли отстоять Ленинград

Возникает вопрос: почему этот прорыв так важен для города?

Ответ прост: без этих кораблей Ленинград мог не выстоять. Именно прорвавшиеся корабли Балтфлота стали его несокрушимым щитом.

Корабельные пушки главного калибра доставали врага за десятки километров. Они буквально сметали немецкие танки и батареи на Пулковских высотах, не давая врагу ворваться в город.

А тысячи моряков с сошедших на берег кораблей ушли в морскую пехоту и насмерть встали в окопах.

Память о прорыве в Петербурге жива и сейчас. На Васильевском острове стоят настоящие орудия крейсера «Киров», а на Гутуевском острове открыт монумент гражданским морякам.

Новая дата 28 августа — это не просто формальность. Это день благодарности людям, которые совершили почти невозможное. Они прошли сквозь огонь и минные поля, чтобы спасти корабли, а вместе с ними — и наш город.

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