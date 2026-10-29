Дверца стиральной машины: оставлять открытой или закрытой? Мастера объяснили, как правильно

Что нужно делать с дверцей машинки после стирки

У владельцев стиральных машинок часто возникает один вопрос, который касается дверцы барабана. Стоит ли ее закрывать или оставлять открытой? От правильности действий будет зависеть срок службы техники.

Появление плесени

При закрытой дверце влага остается на стенках, резинках барабана, что является подходящей средой для развития бактерий и плесени. Также проблема может проявиться при плохой вентиляции в ванной комнате и влажном климате.

Почему не стоит постоянно держать дверцу открытой

Если дверца постоянно распахнута, то это также может привести к проблемам. Из-за тяжелого стекла со временем перекашиваются петли, машинка начинает быть менее герметичной. У производителей стиралок нет одного мнения на этот счет. Кто-то утверждает, что люк должен быть приоткрыт, другие относятся к закрытой дверце более спокойно.

Компромисс

Есть вариант, который подойдет каждому. После стирки дверцу лучше приоткрыть примерно на четыре часа, что позволит влаге выйти. После этого следует протереть манжету и закрыть барабан, сообщает progorod43.ru.

Хотя бы один раз в месяц нужно запускать пустую стирку при 90 градусах и добавлять лимонную кислоту или средство от накипи. В лотке для порошка также скапливается влага, поэтому его нужно вынимать, протирать и ставить обратно. Перед любой стиркой важно проверять карманы одежды, убирать все лишнее.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова старается держать дверцу машинки приоткрытой хотя бы на пару сантиметров, из-за чего в барабане нет запаха затхлости. Для пустых стирок автор использует не только лимонную кислоту, но и поваренную соль.

Фото: Сгенерировано ИИ

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