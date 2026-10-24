Сдвигаем вылет на 2 января: как сэкономить на новогоднем отдыхе

Вместо сугробов и тазика с оливье — пальмы, тёплый песок и океан. Заманчиво? Вполне. Но если вы хотите встретить Новый год в тёплых краях, действовать нужно быстро.
Мест в хороших отелях почти не осталось. Цены растут, а отели всё чаще присылают отказы на запросы.
Travel-менеджер компании TOURisME Кристина Вяхирева рассказала "Городовому", куда лучше отправиться на море и как сэкономить.
Мальдивы: баунти-релакс
Идеальное место для романтики и полного отключения от суеты. Вас ждут белоснежные пляжи, виллы на воде и лазурный океан.
- Цена вопроса: от 500 000 рублей на двоих. В стоимость входит 7 ночей, отель «всё включено» и прямой перелёт «Аэрофлотом».
Бали: природа и движ.
Цена вопроса: около 340 000 рублей за 8 ночей на двоих.
"Бали привлекает туристов сочетанием пляжей, природы, храмов и разнообразных вариантов размещения. При этом многих путешественников смущает то, что на острове в это время года считается не сезон.
Но сезон дождей не означает, что весь отпуск пройдёт под ливнями. Днём часто бывает тепло, а дожди могут идти преимущественно вечером или ночью", - говорит эксперт.
Шри-Ланка: пляжи и чайные плантации
Зимой за пляжным отдыхом лучше лететь на южное или юго-западное побережье острова. Там океан спокойнее, а погода идеальна для купания.
- Цена вопроса: от 530 000 рублей за 10 ночей с завтраками (если лететь прямо под Новый год).
Альтернатива: новогодний круиз
Если не хотите сидеть на одном месте, присмотритесь к морским круизам. Это классный способ увидеть сразу несколько городов или стран.
- Средиземноморье (старт из Стамбула, без виз): от 150 000 рублей на двоих.
- Круизы по Азии: от 165 000 рублей на двоих. (Важно: авиабилеты до места старта покупаются отдельно).
Как не разориться: два главных лайфхака
Новогодние туры стоят дорого из-за пикового спроса и обязательных праздничных ужинов в отелях. Но бюджет можно существенно урезать.
"Есть два основных способа сократить бюджет, не отказываясь от поездки в тёплую страну. Первый - рассмотреть вылет после 1 января.
Из-за высокого спроса на праздничные даты и обязательных новогодних ужинов стоимость туров в конце декабря может быть значительно выше. Вылеты 1–3 января нередко позволяют найти более выгодные предложения.
Второй - не ограничиваться прямыми рейсами. Для многих азиатских направлений перелёты с пересадками могут снизить общую стоимость путешествия примерно на 100 000 рублей на двоих", - отметила Кристина Вяхирева.
Главное — заранее проверяйте время стыковки и входит ли багаж в стоимость билета.
Ранее «Городовой» рассказывал, куда еще поехать на Новый год.