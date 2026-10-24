Сдвигаем вылет на 2 января: как сэкономить на новогоднем отдыхе

Эксперт рассказал про самые популярные направления.

Вместо сугробов и тазика с оливье — пальмы, тёплый песок и океан. Заманчиво? Вполне. Но если вы хотите встретить Новый год в тёплых краях, действовать нужно быстро.

Мест в хороших отелях почти не осталось. Цены растут, а отели всё чаще присылают отказы на запросы.

Travel-менеджер компании TOURisME Кристина Вяхирева рассказала "Городовому", куда лучше отправиться на море и как сэкономить.

Мальдивы: баунти-релакс

Идеальное место для романтики и полного отключения от суеты. Вас ждут белоснежные пляжи, виллы на воде и лазурный океан.

Цена вопроса: от 500 000 рублей на двоих. В стоимость входит 7 ночей, отель «всё включено» и прямой перелёт «Аэрофлотом».

Бали: природа и движ.

Цена вопроса: около 340 000 рублей за 8 ночей на двоих.

"Бали привлекает туристов сочетанием пляжей, природы, храмов и разнообразных вариантов размещения. При этом многих путешественников смущает то, что на острове в это время года считается не сезон. Но сезон дождей не означает, что весь отпуск пройдёт под ливнями. Днём часто бывает тепло, а дожди могут идти преимущественно вечером или ночью", - говорит эксперт.

Шри-Ланка: пляжи и чайные плантации

Зимой за пляжным отдыхом лучше лететь на южное или юго-западное побережье острова. Там океан спокойнее, а погода идеальна для купания.

Цена вопроса: от 530 000 рублей за 10 ночей с завтраками (если лететь прямо под Новый год).

Альтернатива: новогодний круиз

Если не хотите сидеть на одном месте, присмотритесь к морским круизам. Это классный способ увидеть сразу несколько городов или стран.

Средиземноморье (старт из Стамбула, без виз): от 150 000 рублей на двоих.

от 150 000 рублей на двоих. Круизы по Азии: от 165 000 рублей на двоих. (Важно: авиабилеты до места старта покупаются отдельно).

Как не разориться: два главных лайфхака

Новогодние туры стоят дорого из-за пикового спроса и обязательных праздничных ужинов в отелях. Но бюджет можно существенно урезать.

"Есть два основных способа сократить бюджет, не отказываясь от поездки в тёплую страну. Первый - рассмотреть вылет после 1 января. Из-за высокого спроса на праздничные даты и обязательных новогодних ужинов стоимость туров в конце декабря может быть значительно выше. Вылеты 1–3 января нередко позволяют найти более выгодные предложения. Второй - не ограничиваться прямыми рейсами. Для многих азиатских направлений перелёты с пересадками могут снизить общую стоимость путешествия примерно на 100 000 рублей на двоих", - отметила Кристина Вяхирева.

Главное — заранее проверяйте время стыковки и входит ли багаж в стоимость билета.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда еще поехать на Новый год.