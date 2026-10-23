Новый год у моря: важные мелочи, которые сберегут вам до 100 000 рублей

Главная ошибка — искать вылет на 29, 30 или 31 декабря.

Встретить Новый год в шортах на пляже вместо пуховика и оливье — отличная мечта. Но новогодние туры всегда стоят приличных денег.

Travel-менеджер компании TOURisME Кристина Вяхирева рассказала "Городовому", куда можно улететь греться, сколько это реально стоит на двоих и как не спустить на поездку весь годовой бюджет.

Главный секрет: когда лучше вылетать

Главная ошибка — искать вылет на 29, 30 или 31 декабря. Это пик цен.

Кроме дорогих билетов, отели часто заставляют оплачивать «праздничный гала-ужин». Это еще от 15 000 до 60 000 рублей с человека просто за шведский стол с бокалом игристого.

"Поэтому в этом году туристы всё чаще рассматривают вылеты уже после Нового года: такой подход позволяет сэкономить и иногда выбрать более высокий уровень отеля за тот же бюджет", - отмечает эксперт.

Египет: море рядом и недорого

Самый доступный вариант погреться у воды зимой. Лететь недолго, виза простая, формат «все включено» на месте.

Цены: от 210 000 до 280 000 рублей на двоих за 6–7 ночей.

от 210 000 до 280 000 рублей на двоих за 6–7 ночей. Погода: воздух около +24…+26°C. Вода — примерно +22…+23°C. Освежает, но купаться можно.

"При выборе отеля зимой особенно важно обращать внимание на расположение. В ветреный сезон стоит рассматривать защищённые бухты Шарм-эль-Шейха, где пляжный отдых может быть комфортнее", - советует Кристина Вяхирева.

ОАЭ: цивилизация и Фуджейра

В Дубае в январе вода в заливе уже прохладная (около +20°C). Большинство людей купается в подогреваемых бассейнах.

Куда лучше ехать: выбирайте эмират Фуджейра . Он находится на берегу Оманского залива (это уже Индийский океан). Вода там зимой заметно теплее.

выбирайте эмират . Он находится на берегу Оманского залива (это уже Индийский океан). Вода там зимой заметно теплее. Цены: тур на 6–7 ночей по системе «все включено» выйдет в 280 000 – 350 000 рублей на двоих.

тур на 6–7 ночей по системе «все включено» выйдет в 280 000 – 350 000 рублей на двоих. Плюсы: отличный сервис, спокойный отдых и короткий перелет.

Китай: остров Хайнань

Хайнань снова принимает туристов без виз (в составе тургрупп). Здесь тропики, красивая природа и отличная медицина.

Цены: тур на 8 ночей с прямым перелетом стоит около 400 000 рублей на двоих.

тур на 8 ночей с прямым перелетом стоит около 400 000 рублей на двоих. Как сэкономить: берите отель только на завтраках. Обедать и ужинать на улице в местных кафе вкусно, безопасно и дешево.

берите отель только на завтраках. Обедать и ужинать на улице в местных кафе вкусно, безопасно и дешево. Нюанс с логистикой: если тур дешевле, проверьте аэропорт прилета. Из города Санья до отелей ехать полчаса. А из аэропорта Хайкоу придется трястись на автобусе до пляжей около 4 часов.

"Ещё один интересный сценарий - комбинированное путешествие. Несколько дней можно провести в Шанхае или Пекине, а затем отправиться на пляжи Хайнаня. При удачном подборе перелётов и отелей такой отдых на 9 дней может обойтись примерно в 350 000 рублей на двоих", - говорит эксперт.

Таиланд: стабильная жара и тусовки

Пхукет зимой — это стопроцентная гарантия отличной погоды, теплого моря и спелых манго.

Цены: хороший отель рядом с морем на 8 ночей с прямым рейсом выйдет примерно в 430 000 рублей на двоих. Есть варианты за 380 000 – 400 000 рублей, но они будут либо дальше от пляжа, либо уровнем проще.

хороший отель рядом с морем на 8 ночей с прямым рейсом выйдет примерно в 430 000 рублей на двоих. Есть варианты за 380 000 – 400 000 рублей, но они будут либо дальше от пляжа, либо уровнем проще. Плюсы: теплая вода (+29°C), развитая инфраструктура, массажи и ночные рынки.

Вьетнам: Фукуок или материк

Во Вьетнаме зимой погода зависит от курорта. В Нячанге в январе могут быть дожди и волны, поэтому лучше смотреть на юг.

Остров Фукуок: райские спокойные пляжи и прозрачная вода. Прямой чартер с отелем на 7–8 ночей выйдет около 400 000 рублей на двоих. На регулярных рейсах — от 480 000 рублей.

райские спокойные пляжи и прозрачная вода. Прямой чартер с отелем на 7–8 ночей выйдет около 400 000 рублей на двоих. На регулярных рейсах — от 480 000 рублей. Фантьет (Муйне): материковый курорт. Тур стоит около 400 000 рублей. Море здесь более мутное и ветреное, но много дешевых морепродуктов. Минус — долгий трансфер от аэропорта (около 4 часов).

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