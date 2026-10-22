Голограммы и роботы вместо пыльных витрин: Петербург открыл для туристов двери закрытых лабораторий

Петербург доказал: наука — это не скучные формулы в толстых учебниках. Это увлекательное приключение, ради которого точно стоит приехать в город на Неве.

Санкт-Петербург всегда ассоциировался с Эрмитажем, разводными мостами и дворами-колодцами. Но город решил сломать этот стереотип. Теперь гостей зовут не только в прошлое, но и в будущее — в закрытые университетские лаборатории и научные центры.

В городе активно развивается научно-популярный туризм.

Как ученые и гиды нашли общий язык

Раньше попасть в настоящую лабораторию простому человеку с улицы было почти невозможно. Университеты жили своей закрытой жизнью, а турфирмы просто не знали, как показать науку интересно.

Ученые сыпали сложными терминами, а экскурсоводы боялись зевающих туристов.

Город решил подружить эти два мира. Городское туристско-информационное бюро и Санкт-Петербургский научный фонд усадили за один стол ученых и представителей турбизнеса.

В проект уже вошли 24 организации: ведущие вузы, музеи и туроператоры. Совместными усилиями они придумали, как перевести сложные квантовые теории и генетику на живой человеческий язык, сообщает Комитет по развитию туризма в Петербурге.

Что показывают на таких экскурсиях

Это не пыльные музейные витрины, где «руками трогать нельзя». Здесь ставка сделана на интерактив и живые эмоции.

Маршруты очень разные:

Высокие технологии: в музеях оптики и лабораториях ИТМО туристам показывают лазеры, голограммы и основы работы нейросетей.

в музеях оптики и лабораториях ИТМО туристам показывают лазеры, голограммы и основы работы нейросетей. Тайны космоса: в легендарной Пулковской обсерватории можно увидеть огромные исторические телескопы и узнать, как сегодня ученые следят за движением звезд.

в легендарной Пулковской обсерватории можно увидеть огромные исторические телескопы и узнать, как сегодня ученые следят за движением звезд. Медицина и биология: гостей пускают в оранжереи Ботанического института и показывают, как выращивают редкие растения или разрабатывают новые лекарства.

Вместо скучной лекции туристы общаются с молодыми учеными, смотрят на работу суперкомпьютеров и роботов, а иногда даже сами проводят безопасные опыты.

Тест-драйв профессий для школьников

Главная аудитория таких туров — подростки. Больше всего запросов приходит именно на школьные каникулы. Родители и учителя везут ребят в Петербург целыми классами.

Для старшеклассников это не просто развлечение, а бесплатный «тест-драйв» будущей профессии. Подросток может своими глазами увидеть реальную работу биоинженера, программиста или астрофизика, зайти в аудитории Политеха или СПбГУ и понять: «Да, я хочу здесь учиться».

Где искать маршруты и что дальше?

Проект только набирает обороты. Сейчас для городских гидов разрабатывают единый стандарт: их учат объяснять научные факты простыми и понятными словами, без занудства.

Собрать свой научный маршрут можно заранее:

Загляните на туристические порталы Visit-Petersburg.ru и Studyinspb.ru — там собрана вся информация о программах. Если вы уже приехали в город, просто зайдите в один из 13 информационных центров для туристов (синие павильоны в центре Петербурга). Там бесплатно дадут печатные гиды и буклеты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что крыши Петербурга закрывают на секретные электронные ловушки.