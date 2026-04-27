Топ "беличьих" мест в Санкт-Петербурге: где покормить рыжехвостых попрошаек весной с руки

Места в Петербурге, где белки сами выпрашивают угощения у посетителей

Белки, живущие в городе, уже давно никого не удивляют. А вот особи, которые сами спрыгивают с дерева при виде человека и протягивают лапку за угощением, всегда вызывают умиление. Благо, в Санкт-Петербурге есть где полюбоваться столь впечатляющим зрелищем. Расскажем, где можно покормить белок с руки в Северной столице весной.

Перечислим наиболее популярные места города, где обитают ручные белки.

Елагин остров, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Сюда белок завезли специально, но им так понравилось, что они начали активно размножаться и стали совсем ручными. Пушистики сами подскакивают к людям и выпрашивают лакомство. Здесь можно покормить белок с рук и просто полюбоваться живописными прудами, прогуливаясь по аккуратным дорожкам.

Павловский парк

В этом месте создан настоящий рай для белок. Везде продается корм, установлены кормушки и домики, а также стенды о правилах общения с рыжехвостыми обитателями. Здесь даже учредили праздник «День белки». Пушистые зверьки смело подбегают к посетителям, запрыгивают в руки и обыскивают содержимое карманов и сумок.

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

В этом месте весной всегда так много людей, что это пугает даже городских белок. Но даже здесь есть тихие уголки, где пушистые зверьки с удовольствием захотят с вами подружиться. Корм для белок и их пернатых соседей можно приобрести прямо в парке. А еще "Петергоф" славится обилием эффектных фонтанов - всего здесь насчитывается 176 водных сооружений. В этом году весенний праздник фонтанов, включающий театрализованное шоу с участием звёзд оперы и балета, запланирован на 16 мая. Кстати, увидеть впечатляющие фонтаны можно не только здесь, но и в других местах города.

Екатерининский парк

Белки здесь обитают не только в теплое время года. Их можно встретить в любой другой период. Еще несколько лет назад грызуны здесь были дикие, но теперь стали почти ручные и не стесняются выпрашивать у прохожих угощения. Больше всего местные попрыгуньи любят орехи и семечки.

Парк Лесотехнического университета

Это место, где можно отдохнуть от городской суеты, слившись с природой и насладившись пением птиц. И, конечно, компанию вам составят шустрые белки, которые не преминут поклянчить у вас лакомства. Ручными их не назвать - все-таки мегаполис совсем рядом, и все же запечатлеть пушистого зверька, который приближается к угощению, на камеру вполне возможно.

Чем кормить белок

Городских белок разрешается кормить несолеными и нежареными орехами (лещина, грецкие и кедровые орешки), семенами тыквы и подсолнечника, морковью, яблоками. А вот миндаль, арахис, фисташки, косточки ягод и фруктов, чипсы, печенье, хлеб и шоколад - вредные для зверьков лакомства, которые могут негативно сказаться на их здоровье.

