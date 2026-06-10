Вода не прощает ошибок: под Петербургом прогулка у реки обернулась гибелью ребенка

Подросток не умел плавать.

9 июня из реки Охты достали тело ребенка. Все случилось в Красногвардейском районе, недалеко от Капсюльного шоссе и КАД, пресс-службе ГУ СК России по Петербургу.

Подросток 2011 года рождения решил искупаться. Место для этого совсем не приспособлено, но в жару это мало кого останавливает.

Как выяснилось позже, мальчик совсем не умел плавать. Зайдя в воду, он быстро начал тонуть. На место быстро приехали водолазы, которые достали ребенка из воды.

Медикам скорой помощи прелприняли все меры, но им лишь пришлось констатировать смерть.

Работа следователей

Сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет. Они завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Это стандартная процедура в таких случаях, чтобы детально выяснить, кто отвечал за ребенка и почему он оказался у воды один. Сейчас назначены экспертизы, которые установят точную причину смерти.

Важный контекст: почему это происходит

Этот случай — далеко не единственный. С приходом жары в Петербурге и Ленобласти резко выросло число происшествий на воде.

Стоит помнить несколько фактов:

Река Охта не предназначена для купания. Здесь сильное течение, неровное дно с ямами и много мусора, за который можно зацепиться. Температурный шок. Вода в реках еще не прогрелась. Когда человек прыгает из жары в холодную воду, может произойти спазм сосудов или судорога. Даже опытные пловцы теряют сознание. Запрет Роспотребнадзора. На данный момент в черте города нет водоемов, где официально разрешено купаться.

Эта трагедия — еще одно суровое напоминание родителям. Вода не прощает ошибок, особенно если ребенок не умеет плавать и находится у реки без присмотра взрослых.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге с начала мая утонули 7 человек.