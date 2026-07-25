Прощай, проволочник! Как превратить пустые грядки в "пух" с помощью горчицы и овса

Эксперт рассказал, какие сидераты и где лучше посеять уже сейчас.

Пустые грядки в июле — это не только некрасиво, но и вредно для земли. Почва на солнце сохнет, выветривается и зарастает сорняками.

Чтобы к следующему сезону земля была как «пух», пора сеять сидераты. Это такие специальные растения, которые работают вместо удобрений.

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал "Городовому", что выбрать и как не испортить дело.

Зачем вообще это нужно?

Представьте, что сидераты — это «живое одеяло» и еда для почвы одновременно. Они разрыхляют землю корнями, вытесняют сорняки и убивают вредную заразу.

Когда вы их заделаете в почву, они превратятся в бесплатный биогумус. Дождевые черви обожают такую подкормку.

Выбираем сидераты под ваши задачи

Для азота: Люпин и Вико-овсяная смесь

Если земля истощена, ей нужен азот. Бобовые (люпин, вика) — чемпионы в этом деле.

На их корнях живут бактерии, которые берут азот прямо из воздуха. Овес в этой смеси работает как опора и «щетка» для сорняков. После них овощи растут как на дрожжах.

Против проволочника: Горчица и Рапс

"Если мы посадили картошку и у нас там проволочник всю её издырявил, то очень хорошо его прогонять при помощи горчицы, рапса. Эти сидераты нельзя доводить до цветения. Не то что нельзя, не рекомендуется, поскольку они образуют семена, и потом они уже взойдут на следующий год там, где мы их совершенно не ждали", - отмечает эксперт.

Для рыхлой земли: Фацелия и Гречиха

Фацелия — универсал. Она растет очень быстро и подходит под любые овощи. А гречиха отлично восстанавливает даже самую тяжелую и кислую землю.

Для зеленой массы: Рожь и Ячмень

Злаки дают очень много зелени. Это отличная органика. Их мощные корни пробивают даже плотную глину, делая её пористой.

Главный секрет: почему нельзя давать им цвести?

Это самый частый вопрос. Казалось бы, красиво же! Но есть две веские причины:

Семена-паразиты. Если та же горчица отцветет и сбросит семена, она сама превратится в сорняк. На следующий год вы будете бороться с ней по всему огороду. Грубые стебли. Пока растение молодое, оно нежное и быстро перегнивает. Как только начинается цветение, стебель становится жестким (деревянным). Такую солому земляные черви будут перерабатывать очень долго.

Как правильно «сажать» сидераты в землю?

Всё проще, чем кажется:

Посев. Просто раскидайте семена по пустой грядке и немного заровняйте граблями. Если очень сухо — полейте. Рост. Дайте им вырасти до 15–20 см. Заделка. Не ждите, пока они станут выше колена. Скосите их или просто перекопайте грядку так, чтобы зелень оказалась под слоем земли. Важный нюанс. Не зарывайте их слишком глубоко. Оптимально — на штык лопаты или даже мельче. Там больше кислорода, и зелень быстрее превратится в удобрение.

Сидераты в теплице

Если у вас одна теплица и вы годами сажаете там только помидоры — сидераты спасут ситуацию. Это называется «мини-севооборот».

"Если у нас теплица, где огурцы или помидоры постоянно растут. У нас же нет двух теплиц, чтобы чередовать. Поэтому мы высаживаем их постоянно. Менять почву — это достаточно трудоёмкий процесс. А вот высадить сидераты, чтобы оздоровить почву, это отличное решение. Это получается что-то вроде севооборота", - говорит эксперт.

Итог: Не оставляйте землю голой. Бросьте горсть семян сейчас — и весной вы получите мягкую, плодородную почву, в которой всё будет расти само.

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